Más de 10.000 afectados deja colapso de puente en vía principal de Peque, Antioquia

Más de 10.000 habitantes del municipio de Peque, en el Occidente antioqueño, enfrentan una compleja situación de conectividad y abastecimiento tras el colapso del puente ubicado en la vereda Guayabal, en el corredor que conecta a esta localidad con Uramita.

La caída de la estructura ha encendido las alarmas en el sector agropecuario y comercial, debido a la interrupción en el tránsito de los camiones de carga pesada que ingresan víveres y transportan los productos agrícolas de la región.

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De acuerdo con el balance entregado por el alcalde de Peque, Ermilson de Jesús Hernández, semanalmente por este tramo circulan entre 7 y 8 camiones con capacidades de 16 a 20 toneladas de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria del municipio.

Asimismo, la interrupción del paso detuvo la salida de cosechas clave para la economía local, principalmente de café y plátano, las cuales son comercializadas desde el sector rural hacia otras zonas del departamento.



"Cada días entran de siete a ocho camiones por ahí de 16 a 20 toneladas de alimentos para la población. Y también sacan el producto principal que es el café. Los camiones entran con víveres y salen con productos que cultivan los campesinos, como es el café, como es el plátano", sostuvo el funcionario.

Ante la situación, una delegación de la Gobernación de Antioquia en cabeza del secretario de Infraestructura, Sebastián Castaño, visitó la zona para analizar la las afectaciones y definir las medidas que en los próximos días se implementarán para garantizar el tránsito de pasajeros y carga por la zona, así como las obras que se requieren para reconstruir el puente colapsado.