Metro de Medellín estrenó pagos sin contacto con tarjetas débito y crédito: así funcionan

El Metro de Medellín habilitó una nueva alternativa de ingreso al sistema mediante pagos abiertos, una tecnología que permitirá a los usuarios acceder directamente con tarjetas débito y crédito.

La nueva modalidad comenzó a operar en las líneas A y B, donde las personas pueden acercar sus tarjetas bancarias Visa o Mastercard a los validadores habilitados para pagar el viaje, sin necesidad de realizar pasos adicionales antes de ingresar. También es posible utilizar tarjetas digitales registradas en tiendas de aplicaciones, desde teléfonos celulares y relojes inteligentes.

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La nueva modalidad está especialmente dirigida a visitantes, usuarios eventuales y personas que no cuentan con una tarjeta Cívica. Sin embargo, según detalló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la alternativa también beneficiará a la compañía.

"Esa innovación tecnológica va a ser muy benéfica para todos los usuarios del sistema. Va a significar ahorro en tiempo, va a significar ahorro en costos operativos también para la misma empresa", afirmó el mandatario regional.



La implementación inicial contempló un validador habilitado por acceso en las líneas A y B. Posteriormente, la alternativa se extenderá progresivamente a los demás modos de transporte, incluidos Metrocables, tranvía y buses, como parte de la modernización del sistema de recaudo Cívica.

De acuerdo con el gobernador Rendón, la implementación de esta modalidad de pago ya ha dado frutos en otros países que esperan también se presenten en el sistema que conecta de norte a sur el Valle de Aburrá, con la atracción de más usuarios.

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"En otros países, cuando se ha implementado la metodología de pagos abiertos, ha crecido la demanda. Así que nosotros vemos con mucha ilusión esto, no solo por la innovación que representa, sino también porque le vamos a quitar a otros medios de transporte usuarios que vamos a ganar acá", añadió el gobernador Rendón.

Por otra parte, Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, señaló que la nueva modalidad "hace que el acceso sea sin barreras, un acceso que no requiere hacer filas para la recarga, que puede generar una mayor fluidez y convertir al sistema de transporte en una solución todavía más atractiva para poderse movilizar ahorrando tiempo en los desplazamientos".

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El proyecto contempla la instalación de más de 3.000 validadores y permitirá ampliar las posibilidades de ingreso a la red de transporte. En las siguientes fases también se habilitarán los pagos abiertos en las demás líneas, así como en rutas integradas e intermunicipales que utilizan el sistema de recaudo Cívica.