Megaoperativo de la Policía Nacional deja 113 capturados en Antioquia, entre ellos, alias ‘Yampi’, señalado cabecilla de La Agonía. Tras el anuncio de los resultados por parte de la Presidencia, el alcalde Federico Gutiérrez destacó que “uno a uno van cayendo”

Un total de 113 personas capturadas dejó un operativo del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) contra estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia. La operación también permitió realizar 150 allanamientos y afectar bienes con extinción de dominio avaluados en 9.200 millones de pesos, según el reporte entregado por el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el despliegue se extendió durante más de 40 horas y contó con la participación de más de 1.000 integrantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Del total de capturados, 88 tenían órdenes judiciales y 25 fueron detenidos en flagrancia.

Entre los resultados también se reportó la incautación de 15 armas de fuego, tres armas traumáticas, nueve radios de comunicación, 39 celulares y 22,7 kilogramos de estupefacientes, entre cocaína, marihuana, base de coca y drogas sintéticas.



Uno de los principales resultados fue la captura de alias ‘Yampi’, señalado coordinador de la estructura criminal La Agonía en la comuna 13 de Medellín y hombre de confianza de alias ‘Diego Almuerzo’. Según el mandatario, tendría cerca de 13 años de trayectoria criminal y estaría relacionado con la coordinación de hechos violentos y las rentas ilegales de esta organización, incluso en agosto de 2024 había sido capturado por homicidio agravado, pero recuperó su libertad. Esta vez, el hombre dijo que no sabía el motivo de su captura.

Gutiérrez también señaló que La Agonía tenía representación en la denominada mesa de paz de Itagüí, a través de alias ‘Pocho’. Además, recordó que alias ‘Yampi’ había sido capturado en agosto de 2024 por homicidio agravado, pero posteriormente recuperó su libertad.

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Por su parte, el jefe de Estado destacó la captura de otros señalados integrantes de estructuras narcocriminales, entre ellos alias ‘Gallo Claudio’, ‘Gorgori’ y ‘El Mensajero’.