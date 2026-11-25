Sin haber comenzado diciembre, Antioquia lanzó la campaña contra el uso de pólvora tras reportar 62 lesionados en lo corrido de 2026, entre ellos, 12 menores de edad. Con esta estrategia buscan frenar las quemaduras en personas y proteger a la fauna, recordando que en 2025 murieron ocho animales a causa de la pirotecnia.

Ante la llegada de diciembre y el inicio de las festividades de fin de año, la Gobernación de Antioquia activó sus estrategias de prevención contra el uso de pólvora en todo el departamento, bajo las campañas «Valentín sin pólvora» y «Soy antipólvora». Con estas iniciativas, la Administración busca frenar las lesiones pirotécnicas y proteger especialmente a los niños durante las celebraciones.

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De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud de Antioquia, en lo corrido de 2026 se han registrado 62 personas quemadas, cifra que representa un caso menos frente a los 63 lesionados reportados a este mismo corte en 2025. Del total de afectados este año, 12 son menores de edad y nueve de ellos tienen menos de 12 años, por lo que la secretaria de Salud, Alma Solano, reiteró que la supervisión de los adultos resulta determinante para evitar emergencias en diciembre.

"Yo siempre he manifestado que nosotros como adultos yo creo que ya tenemos una conciencia del riesgo. Sabemos o podemos medir el riesgo que puede generarse a partir de la manipulación de cualquier elemento complejo. Pero nuestros niños no tienen esa conciencia y debe ser una responsabilidad de todos nosotros", señaló la funcionaria.



Desde la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación advirtieron que ningún elemento pirotécnico es inofensivo, incluidas las denominadas chispitas mariposa. Explicaron que estas lesiones pueden provocar amputaciones de dedos o extremidades, ceguera, sordera e intoxicaciones por fósforo blanco. Asimismo, el personal médico señaló que, debido al crecimiento corporal, los niños afectados pueden requerir cirugías reconstructivas hasta los 15 o 16 años.

"La pólvora no es un juguete, la pólvora no es inofensiva, no existe la pólvora inofensiva, ni siquiera las chispitas mariposas. Tenemos ropa que es altamente inflamable, una de esas chispas puede caer encima de nuestras prendas de vestir y los niños se pueden quemar. Entonces, realmente la gravedad de una quemadura en un menor, por ser su piel tan delgada, puede determinar una unidad de cuidados intensivos y puede incluso morir", indicó Luz Ángela Calderón, experta en atención de pacientes quemados del Hospital San Vicente de Paúl.

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La estrategia departamental también incluye la protección de los animales durante diciembre, pues la Gerencia de Protección y Bienestar Animal indicó que las detonaciones causan convulsiones, huidas, accidentes y muerte en perros, gatos y equinos. Por su parte, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reportó 29 casos de fauna silvestre atendidos y ocho animales muertos, principalmente aves y zarigüeyas, por infartos y abandono de nidos tras eventos como la alborada. Frente a esto, se recomendó a los cuidadores habilitar espacios seguros en casa y evitar suministrar tranquilizantes a los perros sin prescripción veterinaria.

Finalmente, la Administración departamental solicitó a los alcaldes reforzar los controles sobre la venta y manipulación de pólvora durante diciembre e incentivar alternativas como espectáculos de luces LED o drones. Al mismo tiempo, recordó a las familias la importancia de extremar las medidas de cuidado dentro de las viviendas para prevenir quemaduras por líquidos calientes en niños y adultos mayores.