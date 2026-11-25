Esperando que se lleve a cabo un espectáculo en paz, las autoridades anunciaron un dispositivo de 600 uniformados de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y la convivencia durante el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín que se disputará esta noche en el estadio Atanasio Girardot y para el que se espera la asistencia de más de 40.000 espectadores.

El operativo contempla el acompañamiento antes, durante y después del partido con presencia especial en los alrededores del escenario y en sectores de alta concentración de aficionados, particularmente en zonas de bares y gastrobares de Medellín.

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De acuerdo con las autoridades, el dispositivo contará con tres anillos de seguridad, apoyo aéreo del helicóptero Halcón y patrullas desplegadas en diferentes sectores de la ciudad. El coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Hemos dispuesto un dispositivo de 600 mujeres y hombres policías que acompañarán el evento en todas sus etapas con el propósito de garantizar seguridad. Tendremos un servicio preliminar para acompañar la coordinación logística, un servicio principal con todas nuestras capacidades institucionales", indicó.



Las autoridades en la capital de Antioquia aseguraron que el acompañamiento también estará dirigido a viviendas y establecimientos comerciales, teniendo en cuenta que el clásico paisa puede generar concentraciones de personas en distintos puntos del Valle de Aburrá.

Hay que mencionar que como en los partidos anteriores, habrá ingreso de la hinchada visitante a la tribuna Norte, por lo que habrá especial concentración de las autoridades en las zonas limítrofes con Occidental y Oriental en donde estarán dispuestos los hinchas de Atlético Nacional.