Dos hombres agredieron de manera brutal a un agente de tránsito en medio de un procedimiento en Girardota, Antioquia. Las autoridades reaccionaron y lograron la captura de los dos agresores

Un caso de intolerancia con servidor público se hizo viral en el municipio de Girardota cuando dos hombres agredieron fuertemente a un agente de tránsito que estaba realizando un trámite rutinario.

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Lo que se ha podido conocer es que uno de los agresores se movilizaba en una motocicleta, momento en el que el agente lo requirió para un revisar sus papeles, encontrándose que no cumplían con los requisitos de ley.

Al proceder a hacer el comparendo respectivo, tanto el conductor del vehículo como otro hombre comenzaron a golpear de manera vehemente al agente de tránsito que aunque recibió apoyo de algunos compañeros, fue impactado en varias ocasiones por los hombres.



El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, rechazó este acto de intolerancia y aseguró que la respuesta institucional fue inmediata para poder esclarecer este hecho que ha generado rechazo en este municipio del Norte del Valle de Aburrá: "Rechazo categóricamente las agresiones que sufrió uno de nuestros agentes de tránsito cuando se disponía a ejercer labores de control en el barrio Girardota la Nueva respecto a un motociclista que se desplazaba sin el cumplimiento de varios de los documentos reglamentarios.", dijo el mandatario local.

Dos hombres agredieron de manera brutal a un agente de tránsito en medio de un procedimiento. Las autoridades reaccionaron y lograron la captura de los dos agresores. #VocesySonidos pic.twitter.com/b3tzQuAk4Z — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 25, 2026

Tras los lamentables hechos, los dos hombres fueron capturados por agresión a servidor público y ahora serán las autoridades correspondientes las que determinen si los agresores deberán ir o no a prisión por sus actos.