Más de 4.000 policías brindarán seguridad en Medellín durante partido de Colombia ante Congo

La expectativa por el segundo partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo también activó un amplio dispositivo de seguridad en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá.

Las autoridades anunciaron el despliegue de más de 4.000 uniformados para acompañar a los miles de aficionados que se reunirán en espacios públicos, establecimientos comerciales y eventos masivos para seguir el encuentro frente a República del Congo.

El plan operativo contempla presencia reforzada en los principales corredores de entretenimiento de la ciudad, especialmente en sectores como El Poblado y Laureles, donde se espera una alta concentración de personas en bares, restaurantes, gastrobares y otros establecimientos que transmitirán el compromiso de la tricolor.

La estrategia también estará enfocada en garantizar la seguridad durante la Fan Zone oficial organizada por la Federación Colombiana de Fútbol en el Coliseo Iván de Bedout, uno de los escenarios que concentrará buena parte de la atención de los aficionados.



A este despliegue se suman las pantallas gigantes que la Alcaldía de Medellín instaló en las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito.

“Que la fiesta del fútbol la vivamos con tranquilidad, que la gente pueda estar o en esos lugares o en sus casas o en algunos sectores comerciales porque ahí vamos a tener presencia no solamente de la fuerza pública, sino también de personal de la alcaldía, gestores de seguridad, gestores de convivencia, promotores de convivencia”, dijo Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Las autoridades indicaron que el operativo incluirá vigilancia permanente, control de aglomeraciones, acompañamiento a eventos masivos y acciones preventivas para evitar riñas, hechos de intolerancia o situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los asistentes.

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Asimismo, se mantendrá coordinación con organismos de emergencia y gestión del riesgo para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.