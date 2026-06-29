Más de 425.000 vehículos se movilizaron por las vías de Antioquia durante este festivo

Durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, más de 425.000 vehículos se han movilizado por la principales vías de Antioquia dejando, según reporte de la Policía de Tránsito, un balance de 13 personas heridas y una fallecida en 8 siniestros viales.

En medio de ese panorama, autoridades de tránsito han reforzado los controles en puntos estratégicos, ante el incremento de vehículos durante la jornada de retorno del puente festivo. En esos distintos puntos, realizan labores de prevención, regulación del tráfico y atención oportuna de incidentes viales.

"Se ha registrado la movilización de más de 425.000 vehículos entre ingresos y salidas del departamento, reflejando un importante flujo vehicular por las principales corredores viales. En materia de seguridad vial, se han presentado 8 siniestros de tránsito, con un saldo de 13 personas lesionadas y una víctima fatal", señaló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Durante esos controles, la Policía de Tránsito ha realizado 63 pruebas de embriaguez, detectando únicamente un caso positivo. Además, ha impuesto más de 110 comparendos, principalmente, por conducir sin licencia y fallas técnico-mecánicas.



La Policía Nacional de Colombia reiteró el llamado a la prudencia en la conducción, especialmente en condiciones de alta congestión vehicular y variabilidad climática. Las autoridades insisten en la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para reducir la siniestralidad en carretera.

Ante las lluvias registradas en varios municipios de Antioquia, las autoridades mantienen recomendaciones y restricciones en algunos corredores viales.

Reversible en el Suroeste de Antioquia

Finalmente, para facilitar el ingreso al Valle de Aburrá, este lunes se implementa un reversible entre el sector de Camilo C y La Y de Primavera, medida que opera entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, buscando optimizar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento hacia Medellín.