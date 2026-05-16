Más de 500.000 vehículos se movilizarán en Antioquia este puente festivo: refuerzan controles

Por el puente festivo de la Ascensión del Señor, en Antioquia la Seccional de Tránsito y Transporte destinó 21 áreas de provención y confirmó que los corredores viales con mayor afluencia de viajeros se encuentran habilitados, para el paso de 513.000 vehículos durante los tres días.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, las principales novedades son la restricción a vehículos de carga con peso superior a 17 toneladas en el puente “Puente Iglesias”, además del cierre total que persiste en la vía Concordia – Betulia, por una falla geológica activa. Por ello, las vías alternas recomendadas para vehículos livianos son: Salgar – Concordia, Concordia – El Socorro – Betulia, La Usa – Caicedo - Urrao, Urrao – Altamira – Cangrejo.

El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, destacó que mantienen 28 frentes activos con maquinaria atendiendo diferentes emergencias viales y puntos críticos y pidió a los conductores prudencia en este tramo gravemente afectado.

"Tenemos una sola vía cerrada, que es la vía de Betulia - Concordia, el sector de Majagual, debido a la falla geológica que tenemos en este sector. Evitémonos dificultades, esa falla geológica tiene unos asentamientos muy drásticos que, en el paso de algunos vehículos que lo están haciendo sin autorización de la Gobernación, puede ocasionar la pérdida de vidas, y inclusive de temas materiales", sostuvo el funcionario.



Vale la pena recordar que desde el Suroeste de Antioquia en Pacífico 1, en el peaje de Amagá y desde el Oriente hacia Medellín habrá reversibles para facilitar el regreso de los viajeros. La medida funcionará el domingo 17 y el lunes 18 de mayo el Túnel de Oriente, entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., con tránsito unidireccional en sentido Rionegro – Medellín.

A su vez, el lunes festivo 18 de mayo habrá reversible desde el sector Camilo C km 81+700 hasta el km 94+800 vía La Mansa – Primavera, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Otro punto a tener en cuenta es que tanto el domingo como el lunes habrá ciclovía en Las Palmas, por lo cual la circulación será en un solo carril de 5:30 a.m. a 12:00 m., en el carril de izquierdo de la calzada de ascenso.

Publicidad

Por lo pronto, las recomendaciones a los usuarios son transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.