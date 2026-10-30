Más medidas en Antioquia: Santa Rosa tendrá día sin carro y Anorí toque de queda por Halloween

Más municipios en Antioquia se suman a medidas para evitar alteraciones en Halloween: mientras en Santa Rosa de Osos se decretó día sin carro y moto para evitar caravanas, en Anorí habrá toque de queda para menores de edad durante todo el puente festivo

Ante la preocupación que hay en el departamento de Antioquia por afectaciones al orden público derivadas de caravanas de Halloween dos municipios tomaron medidas para este 31 de octubre e, incluso, para el resto del puente festivo como es el caso de Anorí que decretó el toque de queda para menores de edad.

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Este municipio en el Nordeste antioqueño anunció medidas especiales de seguridad, ya que también se celebrarán las fiestas de la Antioqueñidad, es por ello que los adolescentes no podrán permanecer en espacios públicos entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del viernes 30 y el sábado 31 de octubre, mientras que la restricción del sábado se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Adicionalmente, debido a las actividades que congregarán a un importante número de asistentes, las autoridades decretaron alerta amarilla hospitalaria, con el propósito de garantizar la capacidad de respuesta de los centros de salud ante posibles emergencias.



Pero no es el único municipio que tomó medidas para evitar desórdenes ya que desde Santa Rosa de Osos se determinó decretar el 31 de octubre como día sin carro y sin moto como lo indicó el secretario de Movilidad Municipal, Carlos Mesa.

"Esto para evitar, entre otras cosas, el ingreso de motociclistas a realizar las tradicionales rodadas donde realizan maniobras peligrosas y maniobras sin control. Todos nuestros agentes estarán dispuestos en las vías", señaló el funcionario.

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Desde el Norte del departamento de Antioquia indicaron que la medida se tomó para evitar que personas provenientes desde el Valle de Aburrá y otros municipios lleguen hasta Santa Rosa de Osos a hacer los recorridos, situación que eventualmente podría desbordar las capacidades de atención del municipio.

Hay que recordar que con las decisiones en estas dos localidades, ya son cuatro municipios de Antioquia que toman precauciones por Halloween esto luego de que Urrao y El Santuario prohibieran los parrilleros y las polémicas rodadas en sus territorios.