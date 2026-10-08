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Medellín enfrenta envejecimiento poblacional: tiene más de mil adultos mayores de 100 años

En medio de una menor tasa de natalidad, expertos en salud debaten estrategias de envejecimiento activo ante proyecciones que ubican a la capital antioqueña como una de las más longevas del país

poblacion adulta mayor.jpg
Población adulta.
Foto: Blu Radio.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Medellín se convirtió en el epicentro de la discusión sobre el envejecimiento poblacional. Con una asistencia que superó las 5.000 personas en su segundo año, el foro "Vive más y mejor" puso sobre la mesa un cambio demográfico inevitable: la población vive más años, pero las tasas de natalidad caen en picada.

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El médico especialista y organizador del evento, Carlos Alberto Sánchez Quintero, señaló que el mundo, Colombia y Medellín están envejeciendo aceleradamente. Mientras que hace medio siglo el promedio era de 5.5 hijos por familia, hoy la cifra se ubica en apenas 1.6, elevando la esperanza de vida nacional por encima de los 77 años.

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"La primera razón es que estamos durando más años. Hoy la expectativa de vida está superando los 77, los 78 años. También otro fenómeno es que la natalidad se está disminuyendo. Hoy el promedio de niños por mujer en edad fértil es de 1.6. Hoy las personas jóvenes no desean tener hijos", relató Sánchez.

De hecho, el país cuenta con más de 7.5 millones de personas mayores de 60 años, y tan solo en Medellín las estimaciones apuntan a más de mil ciudadanos que ya superan el siglo de vida.

Ante este panorama, el médico especialista en longevidad Oswaldo Restrepo busca transformar la visión del envejecimiento para que deje de ser visto como un problema social y se convierta en una oportunidad de planeación, enfocándose en las ocho dimensiones del cuidado: física, mental, emocional, espiritual, financiera, socioambiental, laboral y digital.

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"Abarca la dimensión física, mental, emocional, espiritual, financiera, socioambiental, laboral y digital; dimensiones que solo se hacen posibles con hábitos transformados. ¿Cuáles hábitos? Comer de manera saludable y balanceada, ojalá con alimentos que vayan directo de la tierra al plato; movernos permanentemente sin quedarnos quietos, y dormir bien", manifestó Restrepo.

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Por esto, los expertos insisten en que la clave no es cuántos años se cumplen, sino la calidad de vida con la que se transitan. Para lograrlo, promueven hábitos saludables desde la juventud, tales como una alimentación basada en productos naturales, el movimiento constante, la buena calidad de sueño, la gestión preventiva del estrés y el cultivo de redes de apoyo familiar y social, además de evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Tras consolidarse en Medellín, la iniciativa busca expandirse a otras ciudades del país e internacionalmente a lugares como Nicoya en Costa Rica, recordando que el futuro demográfico exige preparar a una sociedad de adultos mayores activos y saludables.

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