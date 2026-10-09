Metro de Medellín operará diferente este fin de semana por el EDC Colombia

Durante el 10, 11 y 12 de octubre, Medellín volverá a ser epicentro de entretenimiento y ocio, esta vez de mano de la música electrónica con el Festival Altavoz y el EDC Colombia, este último que celebra su primera edición en el país en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Ante esta demanda de turismo y actividad durante el fin de semana en la capital de Antioquia, se confirmó que habrá cambios en la operación del metro de Medellín, puntualmente el 11 y 12 octubre. La medida tiene como propósito facilitar el acceso y el retorno de las personas que asistirán a los eventos de música durante las jornadas de la programación.

Metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

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Así operará el metro de Medellín durante el EDC Colombia

Primero habrá extensión en el horario de operación hasta las 11:30 de la noche en las líneas A y B, además que la operación comenzará una hora antes: 3:30 a.m. Únicamente en la estación Estadio; por otro lado, entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso de usuarios a la red se realizará únicamente por la estación Universidad.

Estas son las estaciones habilitadas para salida durante el evento



Niquía.

Bello.

Madera.

Acevedo.

Tricentenario.

Caribe.

San Antonio.

Exposiciones.

Poblado.

Envigado.

Itagüí.

La Estrella.

Suramericana.

Floresta.

San Javier.

"El domingo 11 y el lunes 12 de octubre el metro tendrá operación especial debido a los eventos EDC y Festival Internacional Alta Voz. Si asistes al Festival Alta Voz, el servicio comercial se extenderá hasta las 11:30 de la noche con ingreso únicamente por la estación Universidad", puntualizó Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín.



¿Qué es el EDC Colombia?

Sin duda la industria musical en Colombia ha tenido un crecimiento importante en comparación con otros países de la región, en especial en materia de conciertos en donde se suman más artistas, festivales y eventos, ahora con un anuncio que celebró el sector de la electrónica al nivel de importantes referentes en el mundo.

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No solo la realización del CORE ha sido crucial en este auge por este sector en Colombia, sino que, por primera vez, el país será sede de uno de los festivales más importantes a nivel mundial: Electric Daisy Carnival (EDC), el cual se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, demostrando, además, que la capital de Antioquia se volvió referente para este tipo de espectáculos.