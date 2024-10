Mineducación y UdeA evalúan venta de predios para subsanar déficit presupuestal

El ministro Daniel Rojas insistió en que el Gobierno nacional ha aumentado los recursos para la base presupuestal de la universidad desde el 2022 hasta hoy en más de un 35% y que se mantiene el compromiso de tener ese crecimiento para el próximo año, sin embargo, a hoy la universidad tiene un déficit de 150 mil millones de pesos que para este momento no tiene como subsanarse, tras el rechazo a la propuesta de la gobernación de Antioquia de entregar la tercera parte del déficit, el ministro manifestó que continuará insistiendo.

"Una representante de la Cámara del Departamento de Antioquia lo denominó un chantaje y sabrán ustedes que los planes de austeridad, pues lesionan la calidad educativa, dado que apuntan a que haya reducción de horas cátedra, como ya se ha propuesto. Nosotros no acompañamos esa propuesta, por supuesto, y seguiremos insistiendo", afirmó.

#EnDesarrollo Desde la Universidad de Antioquia, el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que no respalda el plan de la gobernación de aportar la tercera parte de recursos que ayudaría en la solución al déficit de la institución. pic.twitter.com/x6WF3FTM95 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 2, 2024

El ministro también mencionó que, en conversaciones con el rector de la universidad, se evalúa la posibilidad de venderle a la Agencia Nacional de Tierras algunos predios que tendría la institución de carácter rural y que no afectarían la misionalidad del alma mater, no obstante, de hacerse realidad esta venta solo cubriría lo que queda del 2024.

"Tenemos que tomar decisiones de manera inmediata y por eso el rector no descarta, insisto, pues esta venta de precios rurales que, según él me ha dicho, no afectan la misionalidad. Lo que me dice el rector es que tiene dentro de sus estrategias financieras cómo cerrar el año", manifestó el ministro

Finalmente, hace un llamado urgente a la gobernación, la alcaldía y a la bancada para solucionar la crisis lo más pronto posible, así mismo, insiste en la urgencia de aprobar las leyes que se tramiten en el congreso, manifestando que la universidad no aguanta más.