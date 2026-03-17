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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mineros en Antioquia mantienen cierre en troncal a la Costa Caribe: un manifestante perdió una mano

Mineros en Antioquia mantienen cierre en troncal a la Costa Caribe: un manifestante perdió una mano

A la espera de que llegue el Gobierno nacional a la zona de las protestas, a esta hora hay cierres en dos puntos de Caucasia y dos más en el departamento de Córdoba.

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