Mineros en Antioquia mantienen cierre en troncal a la Costa Caribe: un manifestante perdió una mano

Cerca de 1.000 mineros continúan participando de manera activa en las manifestaciones que hasta el momento dejan cierre total en los sectores de La Rotonda y Campoalegre en el departamento de Antioquia y en Puerto Libertador y La Y en el departamento de Córdoba, todo esto producto de los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

Aunque ya el paro minero ha causado afectaciones a la movilidad, sigue siendo una medida indefinida hasta que el Gobierno nacional no llegue al Bajo Cauca antioqueño para hablar sobre los pedidos para que paren los procedimientos contra lo que denominan son mineros informales.

"Pareciera que quisieran acabar con la minería. No hacen sino quemar nuestras máquinas, quemar nuestra traga, quemar nuestras motobombas. Le decimos al Ministro de Defensa que esas personas que él trata de criminales están aquí. Que vengan y miren que aquí no hay criminales", indicó.

Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no dio luces de visitar el territorio antioqueño, hay que mencionar que el primer día de paro minero ya dejó una persona gravemente herida luego de que autoridades le confirmaron a Blu Radio que un hombre perdió su mano al manipular un explosivo.



Captura de video

El hombre de 24 años y quien sería oriundo de Medellín, al parecer, tenía el artefacto en su mano cuando estalló y lastimosamente le generó graves secuelas como quedó registrado en un video en donde se que a esta persona montada en una motocicleta en un estado bastante delicado.

Aunque no se ha podido determinar con exactitud qué tipo de explosivo era y cuál era el uso que se le iba a dar, las autoridades en la zona avanzan en la investigación para tratar de determinar con exactitud si quizás este artefacto sería usado para alterar el orden público en la zona.

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Por su parte, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba le hizo un llamado a los manifestantes para mantener el carácter pacífico y organizado de las protestas, mientras reiteraron el llamado al Gobierno nacional para que haga presencia y se instale una mesa de diálogos efectiva.

