Minga en Medellín bloqueó San Juan y desmintió al gobernador: "Se limpian las manos políticamente"

Aunque siguen en negociaciones con la Gobernación de Antioquia, en las últimas horas se han registrado bloqueos intermitentes en la calle San Juan y en el soterrado en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra de Medellín, por parte de los indígenas que completan 33 horas de protestas.

Jaime Andrés Rivera, cacique mayor del resguardo indígena Zenú, aseguró que ha habido avances limitados y denunció desinformación alrededor de la minga, pero admitió que se esperan finiquitar algunos detalles con miras a que puedan retornar este martes en la noche a los municipios de San Pedro de Urabá y Mutatá, de donde provienen.

"Se ha tildado a muchos dirigentes de que estamos instrumentalizando niños. Aquí está el movimiento indígena, el movimiento indígena vive y resiste del trabajo colectivo y organizado. Se ha dicho de que hay personas de Córdoba, aquí hay dos municipios, está San Pedro Durabá, Antioquia, y está Mutatá, Antioquia. Se ha dicho de que esta minga es patrocinada por los políticos del gobierno, por Petro o por Cepeda, eso es totalmente falso", expuso.

El líder indígena también afirmó que la protesta ha sido estigmatizada y utilizada para “limpiarse las manos políticamente”, mientras las comunidades enfrentan condiciones precarias, sin acceso a agua potable, baños ni apoyo logístico adecuado.



Rivera Donado explicó que existen confusiones sobre las exigencias planteadas, como el supuesto pedido de recursos para transporte por 130 millones de pesos o el nombramiento de 20 docentes, aclarando que estos temas han sido malinterpretados por la administración departamental, por ejemplo porque indicó que esto no ocurre en el resguardo Río Alto San Juan y que incluso hace año y medio el mínimo Rendón visitó el sitio, para entregar una escuela rural.

Sumnistrada a Blu Radia

"Nosotros aquí no venimos a confrontarnos con nadie, vamos a aclarar eso públicamente. El gobernador hizo su comunicado, bueno, entonces que lo corrija, o que en la mesa técnica se pueda hacer una publicación donde donde se corrija la información, porque me puede poner en riesgo a mí como persona, y eso no está bien", concluyó.

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Indicó que la solicitud de apoyo en transporte fue planteada como una necesidad logística y no como una condición para negociar, incluso en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón accedió a subsidiar este rubro, que pagaría “una vez lleguen a sus territorios”.

Mientras tanto, el gobernador le insistió al ICBF indagar las condiciones en las que están 200 menores de edad en estas protestas. Eso sí, le bajó el tono al discurso, indicando que el ente departamental ofrece una comisión para verificar el cumplimiento de acuerdos que se habían pactado en 2024.

"El mejor sitio para estar los indígenas es en sus propios resguardos. Que no abandonen su tierra, que regresen. La gobernación de Antioquia está dispuesta a enviar los delegados que sean necesarios enviar para hacer una revisión estricta", señaló.

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Las entidades públicas en La Alpujarra evalúan retornar los servicios ciudadanos desde este miércoles.