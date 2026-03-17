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Minga en Medellín bloqueó San Juan y desmintió al gobernador: "Se limpian las manos políticamente"

Mientras líderes de la protesta que ya lleva más de 33 horas aseguran que esperan retornar esta noche a su territorio, la Gobernación prometió enviar comisión que verifique cumplimiento de acuerdos.

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