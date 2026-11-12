Motociclista agredió a agente de tránsito que defendió una mujer en Medellín: fue capturado

Un motociclista fue capturado en Medellín, luego de agredir a un agente de tránsito que intervino para auxiliar a una mujer que estaba siendo víctima de una agresión.

El caso se registró en el barrio Robledo, occidente de la capital antioqueña, donde según las autoridades, el hombre habría atacado inicialmente a la ciudadana, rompiendo con una piedra uno de los vidrios de su vehículo.

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Cuando el agente de tránsito intentó intervenir para ayudarla, el agresor habría lanzado su motocicleta contra él, ocasionándole una lesión de gravedad en uno de sus hombros. El secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, explicó qué seguirá en el proceso contra el capturado.

“El capturado quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias penales instauradas por el agente lesionado y la conductora afectada”, afirmó el funcionario.



La reacción de la comunidad permitió retener al presunto responsable, quien posteriormente fue capturado por la Policía.

Adicionalmente, las autoridades inmovilizaron la motocicleta, debido a que presuntamente estaba siendo utilizada para prestar un servicio de transporte no autorizado.