En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Canciller Omar Bula
Papa León XIV
Primera dama de Uribia
Verónica Alcocer
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Motociclista agredió a agente de tránsito que defendió una mujer en Medellín: fue capturado

Motociclista agredió a agente de tránsito que defendió una mujer en Medellín: fue capturado

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta, debido a que prestaba un servicio de transporte no autorizado.

Procedimiento de movilidad en Medellín.
Procedimiento de movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Un motociclista fue capturado en Medellín, luego de agredir a un agente de tránsito que intervino para auxiliar a una mujer que estaba siendo víctima de una agresión.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El caso se registró en el barrio Robledo, occidente de la capital antioqueña, donde según las autoridades, el hombre habría atacado inicialmente a la ciudadana, rompiendo con una piedra uno de los vidrios de su vehículo.

Últimas noticias

SUBTERRANEA LINEA 80 METRO -METRO.jpg
Antioquia

Gobierno pidió a Medellín cronograma para pagar $ 660.000 millones adeudados al metro de la 80

PRECANDIDATO YONDÓ- SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

Denuncian atentado contra César Vacca, precandidato a la alcaldía del municipio de Yondó

Publicidad

Cuando el agente de tránsito intentó intervenir para ayudarla, el agresor habría lanzado su motocicleta contra él, ocasionándole una lesión de gravedad en uno de sus hombros. El secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, explicó qué seguirá en el proceso contra el capturado.

“El capturado quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias penales instauradas por el agente lesionado y la conductora afectada”, afirmó el funcionario.

La reacción de la comunidad permitió retener al presunto responsable, quien posteriormente fue capturado por la Policía.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Adicionalmente, las autoridades inmovilizaron la motocicleta, debido a que presuntamente estaba siendo utilizada para prestar un servicio de transporte no autorizado.

Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad