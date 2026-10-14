Muertes en festival EDC ocurrieron por intoxicación aguda: secretaria de Salud de Medellín

Tras la emergencia registrada durante la realización del festival de música electrónica EDC (Electric Daisy Carnival) en el complejo deportivo del Estadio Atanasio Girardot, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, confirmó que las atenciones médicas que derivaron en hospitalizaciones y el posterior fallecimiento de dos asistentes tuvieron como impresión diagnóstica inicial un cuadro de intoxicación aguda.

El evento masivo, que reunió a cerca de 94.000 personas en diversos escenarios de la unidad deportiva, dejó un saldo de más de un centenar de personas atendidas por consumo de drogas y el traslado de urgencia de siete pacientes hacia la red hospitalaria de la ciudad. Entre los afectados se confirmó el deceso de dos ciudadanos extranjeros: un joven costarricense de 23 años y un médico oncólogo británico de 52 años.

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Diagnóstico inicial y evaluación de Medicina Legal

Al ser consultada sobre las circunstancias de las muertes y la naturaleza de los productos ingeridos por las víctimas, la funcionaria explicó el procedimiento médico ejecutado por la administración local y las brigadas del evento:



"En ese momento las personas tenían, en el caso de los siete traslados, impresión diagnóstica de intoxicación aguda, pero desconocemos el tipo de sustancia o la cantidad de sustancias que hayan consumido y que llevaron finalmente a que dos personas fallecieran. Eso finalmente solo lo puede determinar la necropsia médico-legal que desarrolle Medicina Legal", afirmó la funcionaria.

Delgado reiteró que los equipos asistenciales brindaron la atención prehospitalaria inicial en los puestos de salud del recinto antes de coordinar el traslado a clínicas y hospitales:

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"La impresión diagnóstica al inicio, cuando se da el traslado, es de intoxicación aguda, pero finalmente será Medicina Legal quien determine el tipo de sustancia y finalmente la causa básica de ambas muertes", indicó.

Exigencias de seguridad y despliegue médico en el recinto

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Frente a los cuestionamientos sobre los controles exigidos a la firma promotora del espectáculo (Páramo) y los esquemas de prevención, López Delgado sostuvo que la Alcaldía de Medellín requiere a todo organizador de eventos de gran aforo la presencia de personal calificado y unidades de socorro:

"En el caso de este evento, se requirió a los organizadores la disposición de puestos de salud en cada uno de los escenarios preparados, así como ambulancias básicas y medicalizadas e incluso la permanencia durante el desarrollo del evento de especialistas urgentólogos, con el fin de poder brindar las atenciones que se pudieran presentar", precisó la funcionaria.

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La secretaria también aclaró que el modelo de atención no obedeció a una estigmatización de la música electrónica, sino a la magnitud del aforo y a la dispersión de los asistentes en varios puntos del complejo Atanasio Girardot:

"No es porque sea un concierto de música electrónica, sino que en cualquier tipo de evento masivo que tenemos en nuestra ciudad... por la dispersión nosotros exigimos en cada punto de salud y que tuviéramos la presencia de las ambulancias medicalizadas y los urgentólogos".

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Rechazo al testeo de sustancias y postura frente al consumo

Ante la inquietud sobre si la ciudad contempla implementar programas de reducción de daños o análisis de pureza de sustancias en eventos masivos (como el modelo 'Échele Cabeza' en Bogotá), la titular de la cartera de Salud enfatizó la postura institucional de la administración del alcalde Federico Gutiérrez:

"Nosotros no hemos considerado esa alternativa y no lo hemos dispuesto para ninguno de los eventos que se han desarrollado durante la administración del alcalde Federico. Nosotros tenemos una claridad y es que el mensaje que hay que darle a nuestros ciudadanos es que el consumo de sustancias psicoactivas no trae ningún beneficio, no trae nada positivo ni para la salud ni para la vida".

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Finalmente, la funcionaria enfatizó que el consumo de estupefacientes constituye una problemática de salud pública global que no debe minimizarse:

"Ningún consumo de sustancias psicoactivas es aceptable, ninguna dosis, ningún tipo de sustancia es recomendable desde el punto de vista de salud pública... Y como lo ha dicho el alcalde Federico en diferentes escenarios, dejar de romantizar el consumo es que las drogas acaban con las vidas de las personas", finalizó.

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Escuche la entrevista: