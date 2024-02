Museo de Pablo Escobar en Medellín: por segunda vez SAE no pudo desalojarlo

Ya son dos los intentos que ha hecho la Sociedad de Activos Especiales para desalojar la llamadamansión de Pablo Escobar, ubicada en La Asomadera 2, y que habita actualmente su hermano Roberto, alias ‘El Osito’. Esta vez fue una tutela la que obligó a aplazar el procedimiento.

Recientemente se conoció que la Sociedad de Activos Especiales quiso ejecutar, por segunda vez, la orden de desalojo que pesa sobre una propiedad ubicada en el sector de La Asomadera 2, que perteneció a Pablo Escobar y donde vive actualmente el hermano del capo, Rodrigo Escobar, y que está avaluada en un total de 12.000 millones de pesos.

El lugar funciona hace años como un museo dedicado al jefe del Cartel de Medellín, dirigido por alias ‘El Osito’, como se le conoce al hermano de Pablo Escobar y en el mes de diciembre la Sociedad de Activos Especiales también intentó ejecutar la orden de desalojo.

En ese momento, la orden se suspendió ante la solicitud y trámite que realizó Roberto Escobar para pagar una renta por la propiedad.

Durante el segundo intento, los habitantes del lugar interpusieron una tutela argumentando que uno de los habitantes, hijo de Roberto, está enfermo y en esas condiciones no se puede realizar la diligencia, por lo que fue aplazada para dentro de dos semanas.

Hay que recordar que en julio de 2023 las autoridades demolieron en el lugar una construcción que fue realizada sin los permisos requeridos y desde octubre se ordenó la ocupación del inmueble por parte de la Sociedad de Activos Especiales, cosa que no se ha podido concretar.

Un primer intento

Ante la negativa de Roberto Escobar Gaviria, conocido como "El Osito", de entregar la residencia donde vive con su hijo y donde funciona un museo en honor a Pablo Escobar, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en compañía de la Policía llegaron al inmueble con el fin de materializar la orden de desalojo que le fue impuesta luego de que la Fiscalía la ocupara con fines de extinción de dominio en octubre del 2023.

No obstante, Blu Radio conoció que dicho desalojo no se pudo materializar pues “El Osito”, quien no es propietario sino arrendatario de la casa museo, interpuso una tutela para frenar la diligencia y tendría intenciones de continuar pagándole a la SAE por vivir allí, propuesta que será analizada por la entidad en los próximos días.

Otro de los motivos por los que se tuvo que aplazar la diligencia es que en la casa museo aún continúan todos los bienes y elementos que recuerdan al extinto narcotraficante.

Cabe aclarar que esta lujosa vivienda, avaluada en unos 12 mil millones de pesos, al principio fue puesta a nombre de testaferros y luego de la muerte de Pablo Escobar quedó en cabeza distintas personas pero los registros públicos dicen que el título del predio es a nombre de una mujer, quien sería la propietaria.