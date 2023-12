SAE tuvo que aplazar hasta enero diligencia de desalojo de la casa museo Pablo Escobar en Medellín

Ante la negativa de Roberto Escobar Gaviria, conocido como "El Osito", de entregar la residencia donde vive con su hijo y donde funciona un museo en honor a Pablo Escobar, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en compañía de la Policía llegaron al inmueble ubicado en las últimas horas con el fin de materializar la orden de desalojo que le fue impuesta luego de que la Fiscalía la ocupara con fines de extinción de dominio en octubre del 2023.

No obstante, Blu Radio conoció que dicho desalojo no se pudo materializar pues “El Osito”, quien no es propietario sino arrendatario de la casa museo, interpuso una tutela para frenar la diligencia y tendría intenciones de continuar pagándole a la SAE por vivir allí, propuesta que será analizada por la entidad en los próximos días.

Otro de los motivos por los que se tuvo que aplazar la diligencia es que en la casa museo aún continúan todos los bienes y elementos que recuerdan al extinto narcotraficante.

Cabe aclarar que esta lujosa vivienda, avaluada en unos 12 mil millones de pesos, al principio fue puesta a nombre de testaferros y luego de la muerte de Pablo Escobar quedó en cabeza distintas personas pero los registros públicos dicen que el título del predio es a nombre de una mujer, quien sería la propietaria.

