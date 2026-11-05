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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niña indígena de 8 años murió luego de ataque de un felino en zona rural de Belén de Bajirá

Niña indígena de 8 años murió luego de ataque de un felino en zona rural de Belén de Bajirá

Codechocó anunció el desplazamiento de un equipo técnico hasta la zona para verificar las circunstancias del caso.

Indígenas Embera
Indígenas Embera en Bogotá
Foto: AFP - referencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

En Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, murió una niña indígena de 8 años tras un supuesto ataque de un felino. La menor estuvo desaparecida varios días y fue encontrada desmembrada

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La comunidad indígena del Bajo Atrato chocoano está de luto luego de que una niña de 8 años fuera encontrada sin vida y con graves lesiones tras estar desaparecida por varios días en jurisdicción de Nuevo Belén de Bajirá en el departamento de Chocó.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la integrante de la comunidad Uradá Jiguamiandó fue encontrada sin vida, el cuerpo tenía graves lesiones en la cabeza y uno de sus brazos estaba desmembrado.

Aunque la hipótesis principal tiene que ver con el ataque de un felino, la Alcaldía de Nuevo Belén de Bajirá aclaró que no hay testigos ni elementos suficientes para confirmar que se haya tratado de un jaguar u otra especie.

De momento, el cuerpo de la menor permanece en la morgue municipal y se adelantan las gestiones para trasladarlo a Medellín, donde Medicina Legal realizará los estudios forenses que permitirán establecer las causas del fallecimiento.

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Por su parte, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó- anunció el desplazamiento de un equipo técnico hasta la zona para verificar las circunstancias del caso.

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“En donde presuntamente hay un ataque de jaguar hacia una menor. Eh en estos momentos nuestro equipo técnico en campo está en articulación con la Alcaldía Municipal y otras instituciones para la verificación de los hechos. Además estamos a la espera de los resultados de Medicina Legal que pueda confirmar qué fue lo que realmente sucedió”, indicó Germán Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de Codechocó.

Mientras avanzan las investigaciones, Codechocó hizo un llamado a la comunidad para evitar posibles retaliaciones contra la fauna silvestre y reportar cualquier situación de riesgo.

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