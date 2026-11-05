Deudas hacen que Hospital Alma Máter de Antioquia suspenda servicios asistenciales 

Se agrava la contingencia de salud en la capital antioqueña: El Hospital Alma Máter de Antioquia suspende servicios asistenciales por las deudas que llegan casi al medio billón de pesos, afectando la atención de alta complejidad y las prácticas de la Universidad de Antioquia.

La crisis financiera en el Hospital Alma Máter de Antioquia alcanzó su punto más crítico a pocas horas del cese de actividades anunciado por su personal para este 5 de noviembre. En un comunicado oficial, las directivas del centro asistencial revelaron que la institución acumula deudas por 455 mil millones de pesos, una cifra que supera su cartera real y que ha forzado el cierre de camas de hospitalización, quirófanos y servicios de alta complejidad en Medellín.

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Frente al origen del déficit, Gonzalo Alberto Vélez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas Antioquia), reportó que la cartera morosa con el hospital supera los 150 mil millones de pesos sólo en dos aseguradoras. Según detalló Vélez, Nueva EPS tiene una deuda cercana a los 50 mil millones de pesos con cuentas embargadas, mientras que Savia Salud acumula una cartera antigua superior a los 100 mil millones de pesos que permanece en proceso de auditoría.

“Nueva EPS, es decir, una deuda con el hospital Almanzor es aproximadamente de 50.000 millones de pesos. SANE SALUD también tiene una deuda superior casi de 100.000 millones de pesos, poco más, y puede estar superando los 150.000 millones de pesos”, dijo el señor Vélez.



A los datos entregados por Asmedas se suma el balance general de la institución, según el cual más del 50 % de sus cuentas por cobrar es de difícil recaudo. A los 90 mil millones de pesos pendientes por EPS liquidadas se añaden 44 mil millones en pérdidas documentadas por la operación de redes públicas en otros municipios en años anteriores, además del no pago de giros corrientes que deja el recaudo mensual de la entidad en apenas un 68 % de los servicios prestados.

Esta coyuntura afectó de forma directa al talento humano, con tres meses de retraso en salarios, cinco meses de mora en seguridad social y el no pago de primas. La falta de aportes patronales dejó al propio personal de salud sin cobertura médica e imposibilitó la contratación de nuevos empleados. Como consecuencia, más de 552 profesionales han renunciado en lo corrido de 2026, obligando al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.

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La parálisis parcial del Alma Máter golpea la red hospitalaria regional, donde esta entidad atiende cerca del 25 % de las urgencias e intervenciones de alta complejidad del departamento y recibe a pacientes remitidos de Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. Frente a este panorama, tanto las directivas como la representación sindical le piden al Ministerio de Salud buscar el giro directo de recursos que evite el colapso definitivo del centro hospitalario.