No hay acuerdo: Fenalco niega reunión con gobernador de Antioquia por impuesto de seguridad

Fenalco Antioquia negó haber sido invitado a reunión entre gobernador de Antioquia y empresarios del departamento para hablar sobre el impuesto a la tasa de seguridad y reiteró su posición contra el proyecto que recientemente fue aprobado por la Asamblea.

A través de un comunicado de cinco puntos, la seccional Antioquia de la Federación Nacional de Comerciantes aclaró que, como institución, no fue invitada por la Administración Departamental a la mencionada reunión que sostuvo el gobernador Andrés Julián Rendón con líderes empresariales de diferentes gremios, así lo expresó también María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia .

“Nuestro gremio no fue invitado ni convocado, asistieron empresarios que son afiliados a este y a otros gremios, pero no fuimos como gremio e institución a esa reunión no se nos invitó”, relató Bernal.

Desde Fenalco Antioquia queremos comunicar que no fuimos convocados como institución a la reunión con empresarios de los diferentes gremios realizada por la Gobernación de Antioquia. pic.twitter.com/u3Ma7xbN5Z — Fenalco Antioquia (@Fenalcoant) December 11, 2024

En el tercer punto del comunicado, Fenalco señaló que, si bien están de acuerdo con mejorar la seguridad en la región, la forma correcta no es con más carga tributaria para los empresarios, quienes, aseguran, ya tienen una gran lista de impuestos. Por eso, Bernal reiteró la posición contra la tasa a la seguridad sugerida por el gobernador Rendón.

“Seguimos firmes en nuestra posición, rechazamos categóricamente un nuevo impuesto como lo es la sobretasa de esta ordenanza, recientemente aprobada un impuesto a las empresas y a los hogares antioqueños”, agregó.

Aun así, la dirigente gremial negó fracturas entre Fenalco y la Gobernación y reiteró el compromiso de Fenalco por trabajar de la mano en los puntos en los que sí concuerdan con las administraciones departamental y municipales.