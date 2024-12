Diputado de Antioquia demandó nulidad de la ordenanza del impuesto de seguridad aprobado

La tasa de seguridad aprobada en por la Asamblea de Antioquia podría caerse luego de que el diputado Luis Peláez, quien se abstuvo de votar la iniciativa, demandara la nulidad de la ordenanza argumentando ilegalidades.

Tras la aprobación en plenaria de la Asamblea del controvertido proyecto de ordenanza sobre la tasa de seguridad para los estratos 4, 5 y 6 en Antioquia vía factura de energía, sectores políticos opositores a la iniciativa ya se pronunciaron y se conocieron las primeras acciones legales.

Estas han sido lideradas por el diputado Luis Peláez quien tan pronto se conoció la votación que quedó 14-10 anunció que interpuso una acción de nulidad contra esta ordenanza que busca recaudar hasta 1.2 billones de pesos para proyectos y programas de seguridad.

De hecho, por considerar que la propuesta contenía vicios legales, el mismo corporado fue uno de los dos que se ausentó durante la votación definitiva.

“Yo creo que es una derrota, porque muchas de esa población votó por él y hoy seguramente se sienten engañados. Nosotros anunciamos esas dos medidas de tipo jurídico”, afirmó.

Horas antes de conocerse la decisión de la Asamblea y mientras avanzaba la discusión también se supo que un juzgado de pequeñas causas laborales de Medellín admitió una tutela de Peláez contra la Asamblea de Antioquia y se concedieron dos días para anexar los elementos que consideren pertinentes para sustentar la solicitud.

Asimismo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos violando el artículo 148 de la Ley 142, que establece que no se pueden cobrar en facturas de servicios públicos situaciones no previstas o no aprobadas expresamente por los usuarios en sus contratos.