No me importa que lo hayan expulsado, es el mejor jugador: familia de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz, lateral revelación de la Selección colombiana, no podrá actuar en la final contra Argentina por expulsión. Sin embargo, su familia aseguró que es el mejor jugador del equipo y con orgullo recuerdan los duros momentos en sus inicios como jugador.

En el municipio de Amalfi no se cambian por nadie, pues su hijo Daniel Muñoz, el lateral derecho de la selección Colombia, se ha convertido en un ejemplo para niños y adultos.

El tigre de Amalfi, como es conocido en su tierra se ha destacado en esta Copa América por su entrega y lucha.

#Video @BluRadioCo conversó con la familia de #DanielMuñoz en el municipio de @AlcaldiaAmalfi. Los seres queridos del jugador de la @FCFSeleccionCol tienen las mejores sensaciones para la final del domingo ante Argentina. #VocesySonidos Informa: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/nw4A4RA9F3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 11, 2024

“Me siento muy orgullosa de mi nieto, de él, por lo que él ha luchado toda la vida por su carrera desde que era muy niño y hoy ha llegado a ser un gran jugador, una persona que lucha por su carrera”, afirmó Mary Luz Muñoz, abuela del lateral.

Publicidad

Aunque fue muy dura suexpulsión en el partido ante Uruguay, porque se pierde el sueño de jugar una final, su familia considera que es el mejor del equipo.

“En este momento yo le deseo a él lo mejor, que levante cabeza, hay que seguir luchando, las cosas pasan porque pasan, porque tiene que pasar así. Es el mejor lateral de Antioquia y de Suramérica”, aseveró Carlos Muñoz, tío de Daniel Muñoz.

Publicidad

Los entrenadores de Muñoz en esta localidad de Antioquia, destacaron sus cualidades deportivas, y hoy con tantas victorias en sus manos y trofeos en sus vitrinas, aseguran que es de valorar su esfuerzo, pues cuentan que sus inicios no fueron nada sencillos.

“Primero su capacidad atlética porque era un jugador que nosotros los entrenadores llamamos de ida y vuelta, con un potencial muy fuerte con una técnica muy depurada, muy buena, porque pateaba muy bien el balón sobre la marcha, muy fuerte, era fuerte en los duelos ofensivos y en los vuelos defensivos”, contó Juan Eugenio Jiménez.

Agregó que hubo un momento en que Daniel entrenaba y entrenaba, pero no lo habían inscrito a nada: “Pero para 2019 yo les dije que Daniel Muñoz ya le iba a queda muy difícil volver porque no tenía dinero para los pasajes, que yo no lo podía patrocinar en ese aspecto porque no me correspondía a mi, y como pues la mama era cabeza de hogar el no trabajaba por ahí se la rebuscaba, haciendo unos domicilios en un supermercado cerca de donde él vivía, entonces yo les dije si no hay una manera de ayudarle por parte del club el jugador se va a tener que ir”.

En Amalfi confían en que Colombia quedará campeona de la Copa América y que Daniel Muñoz llevará este trofeo para seguir llenando de grandeza a esta tierra.