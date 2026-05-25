No permitiremos que quienes no acepten resultados electorales generen violencia en las calles: Fico

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que no va a permitir que quienes no reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales estén en las calles generando caos y violencia

Federico Gutiérrez aseguró que no va a permitir que quienes no reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales estén en las calles generando caos y violencia. El mandatario le pidió a concejales y ediles que salgan a los barrios a pocos días de las elecciones, porque “yo no puedo hacer política”

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a los comicios e invitó a la ciudadanía a salir a votar masivamente “con transparencia”, no sin antes hablar de dejar perder o no la democracia del país.

“Y aquellos que dicen que si pierden las elecciones incendian a Colombia. En Medellín va a haber autoridad si alguien no reconoce el resultado de las elecciones y quiere incendiar la ciudad y acabar con sistemas de transporte. Poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Poner en riesgo la infraestructura pública y privada, pues nosotros aquí vamos a resistir”, agregó.



Durante su intervención en la clausura de la sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, Gutiérrez indicó que, “de verdad tengamos la oportunidad de seguir construyendo alrededor de los valores que se unen a Colombia, ¿cómo no vamos a aguantar 3 meses más? Yo solo quiero que la gente salga y vote de manera responsable de manera libre, y eso es lo que vamos a garantizar nosotros en Medellín”.

Sin embargo, algo que llamó la atención de las palabras del mandatario es que invitó a concejales y ediles a salir a los barrios porque, “yo no puedo hacer política, pero ustedes sí”, en un mensaje que ha dejado abiertas las puertas de la especulación.

“Salgan a los barrios, hablen con la gente. Yo no puedo hacer política, pero ustedes sí. Yo como funcionario público no puedo hacer política, pero ustedes como concejales y los ediles, sí. ¿Cuál es el país que queremos? Estamos a muy pocos días de seguir en democracia o perder la democracia. Así de simple esta elección”, aseveró.

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Una de las advertencias que hizo el alcalde de Medellín es que en la capital de Antioquia no se permitirá que grupos armados o bandas delincuenciales constriñan el voto del electorado en los barrios, por lo que habrá un refuerzo operacional exhaustivo durante la jornada de este próximo 31 de mayo.