No se puede permitir fallos en los diálogos: víctimas de la Segunda Marquetalia en Antioquia

Luego de que el Gobierno decidiera volver a negociaciones con la Segunda Marquetalia, las víctimas en Antioquia apoyan la idea y aseguran que no se puede permitir que haya fallos en los diálogos

El anuncio de que el Gobierno nacional retomó las negociaciones con la Segunda Marquetalia, disidencia liderada por Iván Márquez, ha sido una noticia que las víctimas del conflicto armado en Antioquia no han tomado a la ligera.

Según el reporte entregado por la Fundación Forjando Futuros, la decisión de la Nación plantea una serie de retos y oportunidades cruciales para la paz en Colombia. Es por ello que, como representantes de las víctimas, creen en la necesidad de que los diálogos sean reales y certeros.

“Acuerdo pactado, acuerdo cumplido, partimos de la base que no ha habido cumplimiento en los anteriores acuerdos, no ha habido cumplimiento para reparar a las víctimas, no ha habido cumplimiento por parte del Estado de no entrampar, no encarcelar o dejar matar a los desmovilizados”, insistió Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

Y es que a pesar de las acciones propositivas que han mostrado el Gobierno y la Segunda Marquetalia, desde Forjando Futuros indican que es urgente que la Jurisdicción Especial paga la Paz muestre resultados tangibles, ya que las víctimas y la sociedad en general demandan acuerdos concretos y avances que puedan ser evaluados públicamente.

Finalmente, las víctimas en Antioquia insisten que no se puede permitir que se repita el ciclo de diálogos fallidos, donde los actores se levantan de la mesa sin haber logrado cambios sustanciales.