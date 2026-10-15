Organizaciones de recicladores en Medellín lanzan alerta por riesgo de desaparecer

La falta de compradores para el material aprovechable recuperado en Medellín comienza a poner en jaque la continuidad de los procesos de reciclaje y los ingresos de cientos de familias que dependen de esta actividad en la ciudad.

Así lo dejó en evidencia la Asociación de Empresarios del Material Recuperado (Asemar), quien informó que ya solicitó a Empresas Varias de Medellín la recolección y el traslado al relleno La Pradera de más de ocho toneladas de material tipo plegadiza, recuperado por recicladores de oficio y que, según la organización, no ha encontrado compradores.

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La preocupación se extiende a otros materiales. De acuerdo con la alerta de Asemar, el cartón y el papel de archivo podrían enfrentar una situación similar en menos de un mes si no se restablecen las condiciones para su comercialización.

Entre los factores que explican la crisis, Doris Helena Gil, representante de Asemar, indicó que el cierre de una planta papelera en la ciudad, que redujo las alternativas de venta en el mercado regional.



A esto se suma la disminución de la demanda y de los cupos de compra de cartón, así como la cancelación de espacios de comercialización para el papel de archivo en otra planta de Antioquia, que habría optado por utilizar materia prima virgen.

"La situación podría grabarse en las próximas semanas. El cartón y el archivo también podrían quedarse sin mercado y correr la misma suerte en menos de un mes", aseguró Gil.

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Ante este panorama, Asemar pidió a los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, a las autoridades ambientales, a la industria papelera, a las empresas transformadoras y a la academia encontrar soluciones urgentes que permitan recuperar los canales de comercialización de la plegadiza, el cartón, el archivo y otros materiales aprovechables.

Afectados advierten que el asunto no tiene solo consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales para al menos cinco mil familias que dependen de esta cadena productiva en empleos formales e informales.