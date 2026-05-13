La justicia imputó a Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, así como a la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare, por su presunta participación en una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje que, según la investigación, no se prestaron en las condiciones reportadas ante las autoridades.

El caso involucra operaciones realizadas en Tunja, Duitama y Sogamoso, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con las pesquisas, los servicios de aprovechamiento y reciclaje reportados no se habrían ejecutado con la frecuencia informada ni bajo las condiciones acreditadas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Según la Fiscalía, estas personas presuntamente se articularon para entregar información falsa relacionada con la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado. Con esos reportes, habrían recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria correspondiente a la actividad de aprovechamiento, pese a que, según el ente acusador, no cumplían realmente con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

Actuaban en el departamento de Boyacá. Foto: Fiscalía

La investigación también estableció que las dos sociedades involucradas no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material reciclable, ni con el personal requerido para desarrollar las actividades reportadas. Además, dentro de los informes entregados a las autoridades habrían sido incluidos nombres de habitantes de calle y recicladores.



En el curso de las diligencias judiciales, las autoridades detectaron que parte de los recursos obtenidos presuntamente fueron destinados a la compra de vehículos de alta gama e inmuebles, entre otros bienes.

Imputan a señalados de cobrar millonarios pagos por falsos servicios de reciclaje. Foto: Fiscalía

La Fiscalía también señaló que quedaron al descubierto actuaciones posteriores que, al parecer, buscaban ocultar el entramado ilícito. Entre ellas mencionó ajustes realizados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que las irregularidades fueran detectadas y de obstaculizar la acción de la justicia.