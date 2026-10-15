A la cárcel presunto implicado en asesinato de Esteban Ramírez durante intento de atraco en Medellín

Las autoridades lograron la identificación y judicialización de Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, alias "Waoo", como uno de los responsables del homicidio de Esteban Ramírez Parra, jefe de ventas de una empresa de gaseosas asesinado en el barrio Belén Rosales, en Medellín.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 18 de septiembre, cuando la víctima, de 38 años quien viajó desde Armenia, Quindío, a la capital antioqueña para visitar a sus familiares, se encontraba departiendo en un establecimiento comercial del sector de la 70 junto a su padre y su hermana.

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Según el informe oficial, alias "Waoo" habría conducido la motocicleta que persiguió a la víctima al salir del local. A la altura de la calle 30 con carrera 70, la moto habría impactado intencionalmente el vehículo en el que se movilizaban para obligarlos a detenerse con el pretexto de un supuesto choque.

En ese momento, el parrillero intimidó a la mujer con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias y posteriormente disparó contra Ramírez Parra, quien falleció al día siguiente en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.



"A renglón seguido, solicitarle a Esteban pasame la cadena respondiendo la víctima cual cadena y sin medial palabra, sin darle ninguna posibilidad de reacción o defensa. El sujeto le dispara en el cráneo ocasionándole laceración encefálica extensa y por ende con daño severo del sistema nervioso central, lo que lo llevó a un choque neurogénico que explica la muerte", manifestó el fiscal que llevo el caso.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez Aular, de 21 años, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en una vía pública del barrio Aranjuez, donde se le imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

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"No hay duda de que el ciudadano es uno de los presuntos autores de este lamentable hecho que surgió el 18 de septiembre de 2026", agregó el fiscal.

Tras la presentación de los elementos materiales probatorios, el procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Con su encarcelamiento, la Policía y la Fiscalía avanzan en el rastreo para ubicar y capturar al segundo involucrado en el ataque armado.