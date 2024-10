Paro minero en Antioquia comenzó este lunes: más de 30.000 personas se suman a la protesta

Las asociaciones de pequeños mineros de Antioquia iniciaron este lunes un paro indefinido, una protesta que abarca las subregiones de Occidente, Nordeste y Bajo Cauca y donde se espera la participación de más de 30.000 personas. Según estos gremios, a la protesta se unirán mineros de otros departamentos, como Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander.

La principal motivación detrás de esta movilización es la falta de avances en la formalización minera, un compromiso que el Gobierno nacional no ha cumplido, según los voceros del paro.

Lizeth Osorio, representante de los mineros en el Bajo Cauca , subraya que, a pesar de las mesas técnicas y reuniones sostenidas con las autoridades, los pequeños mineros siguen enfrentando las mismas barreras que el año pasado, por lo que no hay avances que inicialmente se prometieron.

"Los motivos que hoy llevan a los mineros en el Bajo Cauca de no protestar es el incumplimiento a los acuerdos luego del paro del 2023. Hoy sentimos que el gobierno creó falsas expectativas en aquellos que creímos que por primera vez se nos iba a dar la formalización", dijo Osorio.

La representante de los mineros también destacó que la minería en estas subregiones es un pilar de la economía local. Asimismo, pidió respeto del Gobierno nacional con el gremio minero y que no necesitan más promesas sin cumplir.

"Ellos porque tienen una formación académica, que tienen posgrado, que son doctores, entonces dicen que nosotros no somos los idóneos para sentarse con ellos en una mesa interinstitucional y de trabajo porque no tenemos esa capacidad. Hombre, hombre, no nos ofendan", agregó.

Rubén Darío Gómez Cano, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conaminercol, detalló que, aunque hay más puntos de concentración, el principal será en Caucasia.

"Es allí donde hay la mayor parte de los mineros tradicionales de la región y tal vez de las zonas más dinámicas en materia aurífera en todo el país. Entonces siempre ha sido un punto estratégico, por cuanto es la comunicación también con las vías que conducen hacia la Costa Atlántica", indicó.

Aunque insisten que realizar este paro era una de las últimas opciones, afirman también que no les queda de otra debido a la falta de soluciones, de respuestas y de atención por parte del Gobierno nacional. Desde los gremios invitan a una protesta pacífica para no repetir algunas afectaciones causadas en el paro del año pasado y asimismo envían mensajes de tranquilidad a las comunidades sobre el actuar de los protestantes.