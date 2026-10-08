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Peleas en el Mundial de los Pueblos de Antioquia dejan sanciones a varios equipos

El árbitro del partido Jardín vs Pueblorrico fue agredido con botellas y recipientes.

Mundial de Pueblos en Antioquia.jpg
Pelea en Mundial de los Pueblos en Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La violencia registrada en dos partidos del llamado Mundial de los Pueblos llevó a la Liga Antioqueña de Fútbol a adoptar medidas disciplinarias y a reiterar el llamado a los municipios para reforzar la seguridad durante los encuentros.

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El caso más reciente ocurrió durante el partido de vuelta de los cuartos de final entre Jardín y Pueblorrico, en donde tuvo que ser suspendido luego de que varias personas ingresaran al terreno de juego y se registraran agresiones contra el árbitro.

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De acuerdo con el informe recibido por la Liga Antioqueña de Fútbol, hinchas y jugadores suplentes que serían del equipo de Jardín lanzaron botellas, bolsas y recipientes con agua contra el juez central, quien tuvo que buscar refugio para proteger su integridad física.

Después de analizar el informe arbitral y los videos del incidente, la Comisión Disciplinaria determinó que Jardín perdió el partido por 3-0 y, además, cuatro de sus jugadores recibieron sanciones que van desde tres fechas hasta 13 meses sin disputar torneos organizados por la Liga Antioqueña de Fútbol.

Pero este no fue el único episodio que generó preocupación, ya que hay que recordar que semanas atrás durante el partido entre Nechí y Remedios, también se reportó el lanzamiento de pólvora hacia el terreno de juego y comportamientos agresivos contra los árbitros.

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Los organizadores del evento insistieron en que no pueden normalizarse este tipo de agresiones y recordó que las alcaldías deben garantizar la seguridad y la presencia de la Fuerza Pública en cada uno de los encuentros para evitar desmanes.

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