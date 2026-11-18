Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Medellín hoy afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 2. El horario de la restricción se extiende entre 5:00 a.m. y 8:00 p.m., ininterrumpidamente. La Secretaría de Movilidad de Medellín recuerda a los conductores cumplir estrictamente con la normativa para evitar inconvenientes y contribuir al ordenamiento del tráfico en el Valle de Aburrá.

Pico y placa en Medellín este miércoles 18 de noviembre de 2026



Hoy, los vehículos particulares con placas que terminan en 0 y 2 no podrán circular por las calles de Medellín durante 5:00 a.m. a 8:00 p.m.. La restricción es aplicable en el área metropolitana, excluyendo vías principales como el sistema vial del río y la Avenida Las Palmas. Esta medida busca descongestionar el tráfico y reducir tiempos de traslado, promoviendo una movilidad más eficiente.

Publicidad

Sanciones por incumplimiento



El incumplimiento del pico y placa Medellín hoy conlleva una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, alrededor de $633,200 COP. En caso de pagar dentro de los primeros cinco días, aplicando un curso, el monto se reduce a $316,600 COP. Además, el vehículo podría ser inmovilizado. Los conductores están llamados a respetar la normativa para evitar estas consecuencias.

Recomendaciones para hoy en Medellín

Los ciudadanos pueden considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso de vehículos eléctricos, exentos de la norma. Verificar el estado del tráfico en tiempo real ayudará a planificar mejor los desplazamientos. Para casos específicos, como taxis y motos, las regulaciones difieren, siendo ideal consultar las normativas particulares para evitar sanciones.



Mañana jueves 19 de noviembre, otras placas estarán restringidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos. Revisar continuamente las regulaciones del pico y placa Medellín hoy es clave para evitar inconvenientes y multas.