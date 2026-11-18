Más de 28 horas completan seis hombres que escaparon de la estación de Policía de Betania, en el suroeste antioqueño. Los internos aprovecharon, al parecer, el alto volumen de la música durante las fiestas del municipio para ejecutar un plan de escape que quedó al descubierto hacia la 1:15 de la madrugada del martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el reporte policial, los seis hombres estaban recluidos en la sala temporal de privación de la libertad, cuando hicieron un hueco en el área del baño que les permitió llegar hasta la sala de cámaras de seguridad y, posteriormente, salir por la parte trasera de las instalaciones policiales.

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Los fugados

Entre los fugados se encuentra Yamil Fernando Rodríguez Rivera, de 38 años, quien estaba privado de la libertad desde marzo de este año por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.



También escaparon Aldo Damián Serna López, de 25 años; Juan Carlos Castañeda Montoya, de 21; Luis Javier Quintana Fabra, de 36; Juan Sebastián Garcés Gómez, de 35, y Juan Guillermo Quintero Toro, de 35 años.

Los hombres estaban procesados por delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, estupefacientes, concierto para delinquir agravado y violencia intrafamiliar agravada.

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El teniente coronel Jaime Villamizar, comandante del Distrito 9 de Policía, confirmó que hay una millonaria recompensa por los fugados.

"Hicimos un consejo de seguridad donde el señor alcalde aprueba una recompensa de 10 millones de pesos para dar con la recaptura a estas seis personas que se fugaron. Invitamos a toda la ciudadanía que nos ayude brindándole información para lograr este objetivo de capturar nuevamente a estas seis personas que estuvieron acá en reclusión", indicó.

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Tras conocerse la fuga, la Policía activó el plan de búsqueda y localización, difundió la información entre las patrullas y unidades especializadas y comenzó la verificación de las cámaras de seguridad y la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades también iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales para establecer las circunstancias en las que se produjo la evasión y avanzar en la recaptura de los seis hombres.