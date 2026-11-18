La ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales que delinquen en el norte de Antioquia continúa. Tras la captura de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla criminal y quien en su momento fue uno de los hombres de confianza de alias ‘Calarcá’, tropas del Ejército capturaron a otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Yarumal.

Se trata de dos jóvenes de 18 años, conocidos con los alias de ‘Chapa’ y ‘Guaco’, quienes, según información de inteligencia militar, harían parte del componente armado de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel.

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Las autoridades investigan su presunta relación con los homicidios registrados recientemente en Angostura, Campamento y Yarumal.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda José María Córdoba.



Incautación durante la operaciones

Durante las operaciones también fue ubicado un lugar en el que incautaron tres armas de fuego, 111 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola y dos teléfonos celulares.

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"Ambos de 18 años harían parte del componente armado de esta organización criminal y su captura se produjo como resultado de la reacción inmediata de nuestras tropas luego de la operación en la que fue capturado alias 'Primo Gay', señalado cabecilla de la Comisión Armada del Clan del Golfo y anterior cabecilla del GAOR residual estructura 36, frente quinto, facción Calarcá", dijo el coronel Wilmer Fernando Rincón Salamanca, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4.

La captura se produjo en medio de las acciones militares desplegadas después de la detención de alias ‘Primo Gay’, el pasado 14 de noviembre, en zona rural entre Briceño y Yarumal. Uñates López figuraba entre los más buscados de Antioquia.

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El capturado era requerido por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Además, ha sido vinculado con ataques contra la Fuerza Pública, instalación de campos minados y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en Briceño en mayo de 2026.