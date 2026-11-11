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Pico y placa Medellín: Este miércoles 11 de noviembre aplica para placas terminadas en 0 y 2

La restricción vehicular aplica este miércoles de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. para las placas terminadas en 0 y 2 en la capital antioqueña.

Pico y placa Medellín.jpg
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, el pico y placa Medellín hoy afecta a los vehículos con placas terminadas en 0 y 2. La restricción de circulación se lleva a cabo entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Movilidad. Este control del tráfico busca mejorar la movilidad en la capital antioqueña y se aplica en todo el Valle de Aburrá, abarcando sus principales vías urbanas.

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Pico y placa en Medellín este miércoles 11 de noviembre de 2026

En este pico y placa Medellín hoy, no pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 2. La medida está vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.. El área de restricción cubre el Valle de Aburrá. Cabe señalar que existen sectores exentos como el Sistema Vial del Río, la Avenida 33 y las vías de acceso a los aeropuertos.

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Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida del pico y placa Medellín hoy acarrea sanciones significativas. La multa es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a aproximadamente $499.999 COP. Además, la violación a esta normativa podría resultar en la inmovilización del vehículo. Para evitar sanciones, es crucial validar el estado de las placas y respetar las normas de tráfico.

Recomendaciones para hoy en Medellín

Existen alternativas para quienes deban desplazarse hoy en Medellín pese al pico y placa hoy. Los vehículos eléctricos, híbridos y de combustión a gas están exentos de esta restricción. El uso del transporte público o la bicicleta es altamente recomendable. Los interesados pueden verificar en tiempo real el estado del tráfico mediante aplicaciones móviles o servicios locales.

Mañana jueves, la restricción se aplicará a las placas terminadas en 3 y 4, por lo que se invita a los conductores a planificar sus desplazamientos con antelación para evitar inconvenientes.

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