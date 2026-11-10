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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alias 'Tom', cabecilla de grupos criminales en el Valle de Aburrá, ya está en libertad

Alias 'Tom', cabecilla de grupos criminales en el Valle de Aburrá, ya está en libertad

Un juez le concedió el beneficio de libertad condicional tras haber superado el 93% de cumplimiento de su condena impuesta en 2018.

Alias Tom.jpg
Alias Tom.
@GeneralNietoR
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Luego de varios días de versiones sobre su posible salida de prisión, este martes 10 de noviembre se confirmó que Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, recuperó su libertad bajo el beneficio de libertad condicional.

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El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los Chatas’, permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

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La decisión fue adoptada por un juez de la República, quien le concedió el beneficio luego de establecer que había cumplido más del 93% de la pena de 13 años de prisión que le fue impuesta en 2018. La condena estuvo relacionada con delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.

La salida de Mesa Vallejo ha generado cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, especialmente, por su papel como gestor de paz urbana durante los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro con estructuras criminales del Valle de Aburrá. También fue uno de los participantes en el polémico ‘tarimazo’ del 21 de junio de 2025 en La Alpujarra.

El concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, solicitó a las autoridades una vigilancia permanente sobre la libertad de ‘Tom’ e incluso a organismos internacionales sobre posibles planes de salir del país.

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"No lo pierdan de vista. Esto es un criminal definitivamente, solamente sabe hacer aquello que el mundo criminal le enseñó y él dirigió que hiciera. También, por supuesto, que esa vigilancia esté dirigida a no permitir que vuelva a cometer ningún hecho delincuencial", dijo Tobón.

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De acuerdo con las autoridades, alias ‘Tom’ llegó a ejercer influencia sobre distintas organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá y habría tenido capacidad de articulación en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y otras rentas ilegales.

Con su salida, ya serían al menos nueve los integrantes del espacio sociojurídico de paz urbana que han recuperado la libertad después de que ese proceso llegara a su fin tras el cambio de gobierno.

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El concejal Tobón advirtió además que otros reconocidos cabecillas, entre ellos alias ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Douglas’, estarían buscando beneficios similares sobre el final de sus condenas por lo que también propuso endurecer castigos a líderes de estructuras criminales.

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