Consulta para el Área Metropolitana de San Nicolás en Antioquia tendrá más 500 mesas y 3.600 jurados

A escasas tres semanas de la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, las autoridades electorales y departamentales continúan afinando los aspectos logísticos y operativos para garantizar el desarrollo de la jornada en los ocho municipios del Oriente antioqueño convocados a las urnas.

Los avances se conocieron durante un nuevo comité departamental de garantías electorales, que contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Publicidad

Al término del encuentro, las autoridades señalaron que siguen dadas las condiciones para llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana el próximo 29 de noviembre.

De acuerdo con las cifras entregadas por Penagos, el censo electoral ya está conformado por 383.952 personas habilitadas para votar. De ellas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres. Para atender a los votantes se dispondrán 87 puestos, distribuidos en 51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario, con un total de 501 mesas.



"La convocatoria está llevada a cabo y se ha cumplido todos los requisitos que la ley determina para este tipo de convocatorias. En segundo lugar, que los recursos también están absolutamente dispuestos y ya la parte operativa desplegada", informó el funcionario.

Uno de los aspectos determinantes de la jornada será la verificación del umbral de participación. El registrador explicó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se comprobará que en cada municipio haya acudido a las urnas al menos el 5% de su respectivo censo electoral. Solo después de cumplir esa condición se procederá a establecer el resultado de la consulta.

Publicidad

"Se hace la verificación del umbral y no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo", dijo el registrador.

La organización también contempla la participación de más de 3.600 jurados de votación. Su designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre, mientras que las jornadas de capacitación están previstas para los días 26 y 27 del mismo mes.