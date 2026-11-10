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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niño de 4 años murió tras caer a un pozo en zona rural de Amalfi, Antioquia

Niño de 4 años murió tras caer a un pozo en zona rural de Amalfi, Antioquia

Preliminarmente se conoce que en el momento de los hechos el menor de edad se encontraba acompañado por un familiar.

Bomberos de Amalfi, Antioquia.jpg
Bomberos de Amalfi, Antioquia.
Bomberos Amalfi
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Un trágico hecho ocurrido en zona rural de Amalfi, Nordeste antioqueño, terminó con la muerte de un niño de cuatro años, en circunstancias que ahora deberán ser esclarecidas por las autoridades.

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El caso se reportó en la vereda Naranjal, donde el menor de edad, identificado como Matías Gutiérrez, cayó en un pozo de agua que estaba siendo construido en una vivienda del sector al momento que se encontraba al cuidado de un familiar.

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De acuerdo con la información entregada por Jhon Jairo García, comandante del Cuerpo de Bomberos de Amalfi, fueron los propios habitantes de la vereda quienes reaccionaron ante la emergencia y lograron sacar al pequeño del lugar.

Cuando los organismos de socorro se desplazaban hacia la zona para atender la situación, la comunidad ya había iniciado el traslado del niño hacia el casco urbano del municipio.

"La misma comunidad nos llama y nos informan que ya habían encontrado el niño lamentablemente sin vida. Ya el Cuerpo de Bomberos se dispone de nuevo a cambiar de los planes, ya es hacer el traslado del niño, del menor que ya se encontraba sin vida, para hacer el traslado del sector de la vereda Naranjal al municipio", indicó.

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Pese a los esfuerzos de los habitantes, el menor fue recuperado sin signos vitales y posteriormente entregado al hospital local El Carmen, donde quedó a disposición de los procedimientos correspondientes.

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Por ahora, está pendiente establecer dónde se practicarán las inspecciones forenses, pues las autoridades deberán definir si estas diligencias se adelantan en el mismo centro asistencial o si el cuerpo es trasladado a Medicina Legal en Medellín.

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