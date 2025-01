Piloto para reducir extorsiones acordado en diálogos de Itagüí genera dudas en efectividad

Diversas reacciones sigue generando en Medellín el compromiso ejecutado, desde el 19 de diciembre y por un mes, por parte de los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá que están en la cárcel de Itagüí, delegados del Gobierno nacional en la mesa de diálogos y otros actores, sobre el cese de actividades extorsivas en 25 barrios de Medellín y Bello.

Una parte importante en la cuestión y que ha sido invitada a participar es la Alcaldía de Medellín , que directamente a través del mandatario Federico Gutiérrez, han expuesto públicamente los cuestionamientos.

Publicidad

Aunque en vísperas de acabarse esta prueba piloto se escucharon testimonios de que sí sirvió y otros de que no para bajar la extorsión , el secretario de Paz y Derechos Humanos Carlos Arcila cuestionó la metodología, el marco jurídico, la medición y un sinnúmero de puntos por el que la respuesta a unirse a la mesa sigue siendo no. Así lo dijo en diálogo con Blu Radio.

"Nosotros no podemos entrar porque no hay un marco jurídico, no hay una ruta, no hay una metodología, no hay algo concreto, hay una mesa de trabajo, pero todo está por fuera de la norma, no hay claridad, no hay sustento, no hay bases. El presidente tiene que liderar ante el Congreso todo el marco jurídico para poder avanzar frente a estos procesos y no generar falsas expectativas", destacó Arcila.

Puntualmente, sobre la prueba piloto, también planteó varias dudas sobre su medición y que, incluso, tuviera una validez legal.

Publicidad

"Frente a la prueba piloto, eso está por fuera, no se sabe cuál es el mecanismo de seguimiento de verificación, qué organizaciones están responsables geográficamente en los territorios para verificar esos compromisos y realmente no sabemos cómo lo están desarrollando y es una exigencia al presidente Petro", complementó el secretario.

Por su parte, y ante la polémica de si la tasa de homicidios en la ciudad bajó o no gracias a este espacio sociojurídico, lo que causó un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y Fico, el analista del conflicto Fernando Quijano dijo que sí hay resultado innegables de este espacio.

"Con las mismas cifras de la Alcaldía de Medellín se puede demostrar que hay cosas que vienen en tendencia a la baja, bajarle la intensidad al conflicto en la ciudad. En el tema de reducción de homicidios nadie puede desconocer que hay cosas que vienen mejorando", destacó.

Publicidad

Blu Radio consultó a la congresista Isabel Zuleta, coordinadora del espacio de diálogo, sobre los resultados de este plan piloto ejecutado hasta el 19 de enero, pero informó que una vez tengan el análisis correspondiente, lo darán a conocer.

En su momento, los delegados de la Mesa de Paz Urbana explicaron que necesitan un tiempo y espacio medible para que se pueda entregar un informe completo de los resultados y así tomar una decisión.

Recordemos que entre los barrios de Medellín en donde se adelantó la estrategia están Manrique Central, La Esmeralda, La Piñuela, San Cayetano, Moravia, Palermo, San Isidro y otros. Mientras que en el municipio de Bello se ejecutará el plan piloto en cuatro comunas.