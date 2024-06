Polémica por aprobación del plan de desarrollo en Girardota, Antioquia: fue adoptado por decreto

La aprobación del plan de desarrollo de Girardota ha generado toda una controversia en ese municipio, luego de que el alcalde Kevin Bernal anunciara que lo iba a decretar, tras no lograr que fuera un acuerdo municipal con votación en el Concejo.

Según contó el mandatario, había plazo hasta las 12:00 de la noche del pasado 31 de mayo, pero señaló que el presidente del Concejo, Juan Ignacio Torres, y los concejales Sebastián Zapata y Daniel Orozco, “habrían dilatado las votaciones, obstruyendo el trámite”. Incluso, argumentó que los concejales pasaron por encima del reglamento del Concejo Municipal.

"Fue el Concejo el que aprobó la figura de la suficiente ilustración figura que indica que inmediatamente se debe cerrar el debate y se debe votar el Plan de Desarrollo, el proyecto de acuerdo sin embargo, se hizo caso omiso a la aprobación de esta proposición", dijo el mandatario.

No obstante, en apartes del debate que los mismos concejales publicaron en la cuenta oficial de la corporación, dan sus razones para la no aprobación, como por ejemplo que el documento de 266 páginas les fue presentado a las 10 de la mañana del día que debían votar.

"Yo le quiero pedir perdón a Girardota porque yo este documento de más de 300 páginas no lo terminé de estudiar desde las 10 de la mañana que me lo presentaron que empezó mal la supervisión del contrato (...) recibimos un nuevo plan de desarrollo para analizar en 8 horas, eso no tiene presentación lamento profundamente, aunque respeto la decisión de los compañeros de hacer esa proposición que pareciera que quisieran aprobar este plan de desarrollo a pupitrazo", explicaron varios de los corporados.

El presupuesto plurianual de este plan de desarrollo es por 290.000 millones de pesos y en este se destaca que el municipio busque tener mayor conectividad, agua potable, mejorar la infraestructura en la zona rural y mejorar el déficit de espacio público.

Por lo pronto, el alcalde Bernal indicó que presentará una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra los concejales, por omisión de funciones y por desatender normativa como lo es el reglamento. A su vez, lo acusó de privar a los demás concejales de poder votar.