Policía abre investigación a uniformado que le disparó a un perro en Rionegro

Con la muerte de un perro terminó un procedimiento policial en Rionegro, Oriente de Antioquia, hasta donde autoridades llegaron para capturar a un hombre que amenazaba con un machete a los transeúntes de una zona urbana del municipio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la situación se generó cuando uniformados acudieron a atender una denuncia de la comunidad por un hombre que estaba intimidando con un machete a transeúntes de la zona.

Así lo detalló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia: "Durante la actuación policial, un perro de raza potencialmente peligrosa atacó a un ciudadano, y a uno de los uniformados que atendían el procedimiento, causándole heridas en una de sus extremidades inferiores. Ante esta situación, el uniformado accionó su arma de dotación. De acuerdo a ello, la institución aperturó investigación disciplinaria para el esclarecimiento de los hechos,", indicó el oficial.

El dueño del perro, que agredió también a los uniformados, terminó siendo capturado, mientras que el policía agredido por el canino se encuentra en centro médico, donde le evalúan la gravedad de las lesiones derivadas del hecho por el cual la Policía abrió investigación disciplinaria.



Por otra parte, a través de un comunicado, la Alcaldía de Rionegro manifestó su “profundo pesar” por los hechos y reiteró su compromiso con el respeto por la vida y las garantías institucionales.

En ese sentido, a través de la secretaria de Seguridad y Justicia, Carolina Tejada, solicitó a los entes de control y mandos de la Policía que la investigación se adelante con todas las garantías.

"Sabemos el dolor y la indignación que un hecho como este genera en los corazones de los rionegreros, y que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a que haya lugar. Seguiremos haciendo estricto seguimiento a este caso", señaló la funcionaria.

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El caso se presentó puntualmente en el sector La Convención, zona urbana del municipio de Rionegro.