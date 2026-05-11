Policía le habría disparado a un perro durante procedimiento en Rionegro; Alcaldía pide investigar

La Alcaldía de Rionegro solicitó una investigación "rigurosa, objetiva y transparente" tras la muerte de un canino durante un procedimiento policial en ese municipio del Oriente de Antioquia. La Administración Municipal expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que hará seguimiento permanente al caso mientras avanzan las indagaciones oficiales.

A través de un comunicado, la administración local manifestó su “profundo pesar” por los hechos y reiteró su compromiso con el respeto por la vida y las garantías institucionales. Además, reconoció el impacto que este caso ha generado entre la ciudadanía y los colectivos defensores de animales.

El gobierno municipal indicó que comprende las reacciones y la preocupación que despertó el caso, aunque insistió en la importancia de actuar con prudencia mientras las autoridades competentes esclarecen las circunstancias en las que ocurrió la muerte del animal.

En ese sentido, la Alcaldía, solicitó formalmente a los entes de control y a los mandos de la Policía Nacional de Colombia adelantar una investigación que permita determinar responsabilidades y establecer cómo se desarrolló el procedimiento policial.



"Sabemos el dolor y la indignación que un hecho como este genera en los corazones de los rionegreros, y que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a que haya lugar. Seguiremos haciendo estricto seguimiento a este caso.", señaló Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia del municipio.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Rionegro también señalaron que se realizará un seguimiento permanente al proceso investigativo, con el objetivo de garantizar que todos los protocolos de intervención estén enmarcados en el respeto por la vida, los derechos y la convivencia ciudadana.