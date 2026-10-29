Por cartelización en contratación en alcaldía de Daniel Quintero, la SIC impone millonarias multas 

La Superindustria impuso millonarias multas al Área Metropolitana y Metroparques por afectar la libre competencia en contratos relacionados con el Parque de las Aguas en la administración de Daniel Quintero. Se logró determinar que hubo un direccionamiento de invitaciones privadas para favorecer a determinadas empresas, una denuncia que en su momento fue hecha por la Veeduría Todos X Medellín

Recientemente se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- impuso millonarias sanciones al Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- Metroparques, tres empresas privadas y siete personas naturales, tras concluir que incurrieron en prácticas que afectaron la libre competencia en procesos de contratación relacionados con el funcionamiento y mantenimiento del Parque de las Aguas.

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La multa más alta fue impuesta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que deberá pagar $9.196 millones, mientras que Metroparques recibió una sanción de $3.042 millones. Ambas entidades fueron señaladas de participar activamente en un esquema que, según la investigación, afectó las condiciones de competencia en la contratación pública.

#Atención La @Super_Industria impuso millonarias multas al @Areametropol y @Metroparques por afectar la libre competencia en contratos relacionados con el Parque de las Aguas en la administración de @QuinteroCalle. @FicoGutierrez aseguró que exfuncionarios deberán responder. pic.twitter.com/NpLNGxwRuU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 29, 2026

De acuerdo con el análisis, el AMVA suscribió los contratos interadministrativos en 2021 con Metroparques, pese a que esta última entidad no contaba con la experiencia y las capacidades técnicas y operativas suficientes para ejecutar directamente todas las actividades requeridas.



La investigación estableció que, en lugar de desarrollar integralmente los servicios contratados, Metroparques recurrió a terceros mediante invitaciones privadas. La entidad también analizó ocho invitaciones privadas adelantadas entre 2020 y 2022 donde se encontró actuaciones que estuvieron encaminadas a beneficiar a Comercializadora JPINO S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.

Entre los hallazgos la SIC mencionó deficiencias en la verificación de requisitos, aceptación de certificaciones de experiencia que no correspondían plenamente con los objetos contratados y condiciones que no garantizaron una participación competitiva efectiva.

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Entre las personas naturales que deberán pagar entre 9 y 22 millones de pesos, fueron sancionadas se encuentran Álvaro Alonso Villada García, María Eugenia Domínguez Castañeda, Viviana del Valle Velásquez, Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galíndez Chilito y Enidia del Carmen Salazar de Sánchez.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X que, “montaron toda una estructura para direccionar contratos, favorecer a sus contratistas y hacer negocios con la plata de la gente. Las investigaciones siguen demostrando la magnitud del saqueo que le hicieron a Medellín”.

‼️El tiempo nos sigue dando la razón. Se robaron a Medellín.



La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por $12.845 millones por el cartel de la contratación que operó entre Metroparques y el Área Metropolitana durante la administración del GDO Hermanitos Q.… pic.twitter.com/Zf4X9963eS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 29, 2026

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Por ahora, la Superintendencia concluyó que estas personas habrían autorizado, ejecutado o facilitado conductas contrarias a las normas de protección de la competencia. Así pues se ordenó que los sancionados paguen las multas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión y si se presenta mora, se causarán intereses conforme a las condiciones establecidas en el acto administrativo.