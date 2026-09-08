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"Por contrabandista": investigan el asesinato de un hombre en Angostura, Antioquia

A la víctima la atacaron con sevicia y le amputaron ambas orejas.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Consternados permanecen los habitantes de la vereda La Francesa en zona rural de Angostura, luego del asesinato de Juan Taborda, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda en circunstancias que son materia de investigación.

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El hecho ocurrió en este sector rural, ubicado aproximadamente a 30 minutos del casco urbano del municipio y de acuerdo con la información conocida por las autoridades, la víctima habría sido sometida a actos de violencia antes de ser asesinada.

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Durante la inspección realizada en el lugar, las autoridades encargadas del levantamiento encontraron el cuerpo con múltiples heridas en diferentes partes, que, según las primeras indagaciones, habrían sido ocasionadas con un hacha.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que el cadáver presentaba la amputación de ambas orejas, lo que evidencia el nivel de sevicia con el que habría sido cometido el crimen.

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Además, en una de las paredes de la vivienda fue encontrada una frase escrita con sangre: “por contrabandista”. Este mensaje es analizado por las autoridades como una posible pista para establecer el móvil del homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

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Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a la posible participación de estructuras criminales que tendrían presencia en esta zona del Norte antioqueño y que estarían enfrentadas por el control territorial y de diferentes rentas ilegales.

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