Hacen seguimiento a denuncias de constreñimiento: desmontan publicidad de disidencias en Angostura

Tras nuevas denuncias sobre posible constreñimiento electoral de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón visitó el municipio de Angostura. En las últimas horas, el Ejército desmontó publicidad del grupo armado en zona rural de esa localidad.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la atención de autoridades y organismos de seguridad se centra en el Norte de Antioquia, donde en los últimos días han aumentado las denuncias sobre posibles constreñimientos de grupos armados como las disidencias de las Farc a poblaciones rurales.

Un mensaje difundido en redes sociales por parte del grupo armado, donde inclusive aseguran que pedirán a habitantes de Angostura el certificado electoral del próximo 21 de junio para poder movilizarse en la región, produjo en las últimas horas la llegada del gobernador Andrés Julián Rendón junto a altos mandos policiales y militares para liderar una reunión de seguridad y atender estos reportes.

Gobernación de Antioquia

El mandatario sostuvo que la mejor manera de derrotar a estas estructuras ilegales es votando libre y masivamente el próximo domingo, reconociendo al tiempo el empeño de la fuerza pública por garantizar la seguridad durante los comicios.



“La mejor forma de quitarse de encima a esos bandidos es votando, aprovechando el sacrificio de soldados y policías que custodian no solo los puestos de votación, sino que están desarrollando operaciones defensivas para neutralizar el accionar criminal de estos bandidos”, aseguró.

La llegada de las autoridades a la subregión se produce en medio de las acciones que continúan desplegando tropas de la Cuarta Brigada en zona rural de la misma localidad, donde en las últimas horas desinstalaron una bandera y una pancarta alusivas al mismo grupo armado en la vereda Los Pinos.

El gobernador Rendón reiteró que siguen vigentes las recompensas que existen por diferentes cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc: alias ‘Primo Gay’, de hasta 640 millones de pesos; alias ‘Pimpón’, de hasta 200 millones de pesos; así como alias ‘Macho Viejo’ y alias ‘El Lobo’, de hasta 100 millones de pesos.

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Sobre la guerrilla del ELN, el mandatario recordó que siguen vigentes las recompensas de hasta 400 millones de pesos por alias ‘Mara’, ‘Omar’ y ‘Calvo’, pertenecientes al frente de guerra Darío Martínez.