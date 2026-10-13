¿Por qué a pesar de las lluvias sigue el racionamiento nocturno de agua en Medellín?

¿Por qué a pesar del aumento de lluvias sigue el racionamiento de agua por una semana más en Medellín? EPM estima que más de la mitad del agua que cae durante las precipitaciones regresa a la atmósfera por evaporación. Niveles de embalses siguen bajos y este martes otra vez 12 barrios del nororiente tienen cortes del líquido.

Las lluvias registradas durante los últimos días en Medellín han contribuido a una recuperación parcial del embalse Piedras Blancas, pero todavía no son suficientes para garantizar el levantamiento de los racionamientos que afectan sectores del nororiente de la ciudad.

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¿Lluvias en Medellín acabarán racionamiento?

La explicación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) está relacionada con la forma en que el agua de las precipitaciones se distribuye en el entorno natural y con la velocidad a la que llega a las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, no toda el agua que cae durante un aguacero termina en los ríos, las quebradas o los embalses. La distribución permite entender por qué varios días de lluvia no necesariamente se traducen en un aumento inmediato y suficiente de las reservas disponibles para el consumo humano.



Según EPM, cerca del 55% del agua regresa a la atmósfera por evaporación y por la acción de las plantas, otro 15% se desplaza por la superficie y alcanza con mayor rapidez los cauces naturales, mientras que aproximadamente el 18% se infiltra lentamente en el suelo y puede alimentar las fuentes hídricas de manera gradual. El 12% restante llega a capas más profundas y contribuye a la recarga de las aguas subterráneas.

Las cifras del embalse Piedras Blancas reflejan esta dificultad. Aunque durante la última semana el nivel del embalse aumentó tres puntos porcentuales, la recuperación todavía es limitada frente a la caída registrada desde que comenzaron los cortes.

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Entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, el volumen almacenado pasó del 92,44 % al 68,79 %. Esto representa una disminución de 23,65 puntos porcentuales en menos de un mes, pese a las precipitaciones recientes. Por eso se mantiene la medida como lo afirmó León Yepes, gerente encargado de Acueducto de EPM.

“Si bien se han presentado unos ahorros con las interrupciones, estos no han sido suficientes para poder garantizar la estabilidad de nuestro embalse y la prestación del servicio. Es por eso que vamos a continuar con las interrupciones programadas en los horarios habituales durante la próxima semana para ver si logramos mantener y acercarnos un poco más a esa meta de ahorros”, aseguró el funcionario.

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Durante la rotación de los dos esquemas de barrios que tienen las interrupciones de agua entre las 8 de la noches y la 4 de la mañana del día siguiente, este martes le corresponde al circuito 2 integrado por los barrios: Manrique Oriental, Santa Inés, Manrique Central # 2, Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión, Llanaditas, Alejandro Echavarría, Caicedo, Los Ángeles y Boston.

Como metas de ahorros por vivienda se siguen manteniendo los 92 litros de agua diarios para inmuebles en el nororiente de la ciudad y de 70 para otros sectores de la capital antioqueña y el Valle de Aburrá, abastecidos por los embalses de La Fe y Riogrande II, también en riesgo de tener bajos niveles.