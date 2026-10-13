Festival de electrónica EDC cerró con más 94.000 asistentes durante los dos días en Medellín

Mientras las autoridades de la capital antioqueña investigan la muerte de un ciudadano costarricense, en otro punto de la ciudad, tras salir del reconocido festival de música electrónica EDC Colombia, además de la agresión que sufrió un australiano de 46 años en el barrio Laureles, los organizadores del evento dieron un balance positivo de lo que fueron las jornadas del 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

En cuanto a la seguridad y logística, la Alcaldía de Medellín dispuso, adicional a lo usual de un fin de semana, de 340 policías, 40 integrantes del Ejército, 160 funcionarios de Espacio Público y 60 gestores operativos para acompañar el festival.

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Según el reporte de la empresa Páramo, se registraron en promedio 47.000 asistentes por jornada, de los cuales cerca de 23.500 eran internacionales, provenientes de mercados como Estados Unidos, México, Perú y Brasil. Esto sumado a los 14.000 turistas nacionales que arribaron a la capital antioqueña por el evento.

En términos de economía, las estimaciones señalan que se generaron más de $110.000 millones de impacto económico para Medellín. A la par, se generaron más de 50.000 empleos directos e indirectos en sectores como comercio, hotelería, transporte y gastronomía.



Durante la primera edición de EDC Colombia fueron en total 80 artistas nacionales e internacionales, además de 36 artistas o proyectos colombianos en el cartel. Por ejemplo, como destacó la Alcaldía, 17 artistas de Medellín Music Lab realizaron 15 presentaciones con propuestas de música electrónica en medio de este festival, además de que Sgurz, DJ paisa que ha participado en los procesos de visibilización de este mismo programa, hizo parte de Reds x Bukz x EDC, un evento cerrado que se realizó como parte de la agenda del festival en la ciudad.