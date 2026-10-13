Unos 10.000 habitantes en zona rural de Turbo siguen incomunicados tras terremoto en Panamá

Unos 10.000 habitantes en zona rural de Turbo ya ajustan más de cuatro días incomunicados por los daños en vías que ocasionó el terremoto registrado en Panamá. Piden celeridad en obras ante las graves afectaciones para el comercio, la educación y el transporte.

La movilidad, el abastecimiento de productos básicos y la actividad económica de cerca de 10.000 habitantes del corregimiento Nueva Antioquia, en Turbo, están comprometidos por los daños que dejó el terremoto registrado el pasado viernes en Panamá y que se sintió con fuerza en esta zona de Urabá antioqueño.

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La principal afectación se concentra en la carretera que comunica a este corregimiento con Currulao, único corredor de acceso al territorio, donde las grietas ocasionadas por el movimiento sísmico impiden el paso de automóviles y vehículos de carga.

Rosa Aura Salgado, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Nueva Antioquia, explicó a Blu Radio que el punto más crítico comprende aproximadamente 400 metros en el sector de Puente Militar, ubicado en la vereda Puerto López. Ante la imposibilidad de utilizar la carretera en condiciones normales, los propios habitantes habilitaron un pequeño paso alternativo que permite el tránsito de motocicletas, aunque no ofrece una solución para el transporte de carga ni para vehículos particulares.



La emergencia genera preocupación por sus consecuencias cotidianas. Según Salgado, la interrupción de la vía afecta el comercio, la llegada de combustibles y alimentos, y el regreso de los estudiantes a las instituciones educativas después de la semana de receso escolar.

“No contamos con una vía alterna ni una posibilidad de abrir otra vía alterna. En estos momentos se abrió caminito, puedo decir caminito por medio de las ruinas por donde se pudo la gente, la población transita de a pie y cruzan sus motos con mucha dificultad”, dijo.

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La situación también motivó un pronunciamiento de la Alcaldía de Turbo al Gobierno nacional. El alcalde Alejandro Abuchar solicitó apoyo para obtener los recursos necesarios para una intervención integral de los 24,5 kilómetros de la carretera, que además conecta con algunas veredas de Apartadó.

“La vía Nueva Antioquia Curulao está en fase 3, está viabilizada y solamente falta que un gobierno se apiade de nosotros, se apiade de tantos años de espera, de todas estas comunidades que son agrícolas, una despensa agrícola gigante”, aseguró.

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En las últimas horas, ingenieros y geólogos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llegaron a la zona para evaluar las afectaciones. Los reportes preliminares incluyen al menos 15 viviendas declaradas inhabitables y daños en dos puentes.

Las consecuencias del sismo también se extendieron a Necoclí, donde 16 inmuebles reportaron afectaciones.