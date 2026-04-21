Por tocar en puerta equivocada joven le dio golpiza a un adulto mayor que luego murió en Medellín

Investigan muerte de adulto mayor en medio de caso de intolerancia en Medellín: el hombre de 89 años fue golpeado por un joven de 18 años por tocar muy fuerte la puerta de su casa. Las autoridades señalaron que se trata de un caso de homicidio preterintencional y que será indagado.

Sin saber cuál era el destino que le esperaba, Elías de Jesús Ladino, de 89 años, tocó la puerta de una vivienda del barrio Pedregal, en el noroccidente de Medellín y allí fue víctima de un caso de intolerancia que tras 46 días le costó la vida.

Según el reporte de las autoridades, tras hacer labores de vecindario, el adulto mayor confundió la casa con el lugar donde recibiría una ropa, y al parecer por algunos problemas de sordera sostuvo una discusión con la dueña de la misma, por lo que en medio de la situación un joven de 18 años de edad, nieto de la adulta, le propinó una fuerte golpiza que le ocasionó una caída en la que se golpeó la cabeza.

Aunque los hechos se registraron el 4 de marzo, Ladino fue dado de alta del hospital 12 días después y se encontraba en una vivienda cuando finalmente falleció el pasado 18 de abril, sitio en el que el CTI hizo la inspección del cadáver.



El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que se trata de un caso de intolerancia y que indagarán si la caída fue lo que desencadenó el fallecimiento del hombre, escenario en el que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de demostrar que hubo una conducta que reviste las características de delito y en el mismo sentido deberá adelantar las imputaciones a que haya lugar en este caso para el señalado joven.

“Los hechos fueron o están siendo investigados por el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía del de la nación. Inicialmente vamos a investigar el hecho del 4 de marzo si producto de esa caída le produjo donde este ciudadano falleció. Cada vez que nosotros tenemos conocimiento de esos hechos inmediatamente se apertó la noticia criminal. Hoy vamos a continuar adelantando otras labores”, aseguró.

Publicidad

Luego de que en las últimas horas los familiares del adulto mayor le dieran el último adiós en el museo cementerio San Pedro, estos rogaron a la justicia que se esclarezca lo sucedido.