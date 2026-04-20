Capturaron a hombre señalado de asesinar al hijo de su expareja en Medellín; tenía armas y munición

Las autoridades capturaron a un hombre señalado de asesinar al hijo de su expareja en el barrio Villa Hermosa, en el centroriente Medellín. Se trata de alias 'Gomelo'.



Sobre la captura

La alerta de uno de sus familiares que venía siendo intimidado fue clave para dar con el paradero de alias 'Gomelo'. Este hombre estaba siendo buscado por las autoridades por el homicidio, una semana atrás, de Kevin Alexis Casas, un joven de 27 años, hijo de la expareja sentimental de este hombre, que también habría integrado el grupo delincuencial 13 de Noviembre.

No obstante, en el momento del allanamiento, la sorpresa de las autoridades fue mayor tras encontrarle a 'Gomelo' en su poder un peligroso arsenal.

Durante la inspección del inmueble, a este hombre le fueron incautadas dos escopetas, una pistola, un proveedor, seis cartuchos, un silenciador, dos radios de comunicación y un celular.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, cuestionó la posible conducta reincidente de este hombre que ya había sido condenado por homicidio y terminado de cumplirla en 2024.



"¿Qué hacía este tipo con armas de fuego? ¿Qué hace un tipo que ya fue condenado por homicidio, portando armas de fuego? Si no le quedó claro la primera vez, esta vez sí le tiene que haber quedado claro", advirtió Villa.

Aunque inicialmente 'Gomelo' será procesado por porte ilegal de armas, avanzan las acciones para que también responda por el homicidio del joven de 27 años ocurrido en su propia residencia.